«Ставила на колени на соль»: В Батайске будут судить мать, которая годами издевалась над дочерью

В городе Батайске Ростовской области будут судить мать, которая несколько лет издевалась над собственной дочерью. В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей грозит не только лишение родительских прав, но и до трех лет лишения свободы. Но, пожалуй, главный судья - это ее выросший в таких условиях ребенок. Вряд ли девочка сможет забыть те зверства, через которые ей пришлось пройти.

Известно, что на карандаш правоохранителей эта семья попала тогда, когда ребенок больше двух лет не ходил в школу. Тогда в дом к маме с дочкой наведались полицейские совместно с органами опеки. Они и выяснили подробности того, что происходило за закрытыми дверьми.

- В качестве наказания за какие-либо проступки женщина заставляла свою дочь длительное время стоять на коленях на пищевой соли, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - В результате таких экзекуций у девочки образовались ссадины. Кроме того, мать неоднократно избивала своего ребенка.

Говорят, ребенок все это время просто молчал. А когда девочка подросла, то стала убегать из дома. Сейчас уже 16-летняя девушка находится в специализированном центре, где о ней заботятся и уж точно не поставят на соль в угол. А вот ее мать ждет суд.

В донском главке добавили, что только за первые три месяца этого года на Дону было возбуждено 11 уголовных дел по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- К сожалению, не всегда дети, которые воспитываются в семье, находятся в «безопасности», особенно в семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками, - признают специалисты. - В большинстве случаев в таких семьях дети являются для родителей средством получения денег, выделяемых государством на их содержание. Их они, в свою очередь, тратят на приобретение алкогольной продукции. При этом детям не уделяется должного внимания, а некоторые родители применяют к ним не только физическое насилие, но и психическое воздействие.