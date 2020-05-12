2020-05-12T23:55:18+03:00
Общество

На «Самбекских высотах» захоронили останки 60 воинов-освободителей

Церемонию провели с минимальным количеством участников
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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К моменту официального открытия комплекса готовятся документы к захоронению останков воинов, чьи имена уже установлены. Фото: donland.ruК моменту официального открытия комплекса готовятся документы к захоронению останков воинов, чьи имена уже установлены. Фото: donland.ru
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На территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» состоялась церемония захоронения останков 60 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Обычно на захоронении присутствуют ветераны, молодежь, родственники погибших солдат и офицеров. Но из-за эпидемической обстановки в этот раз церемония прошла с минимальным количеством людей. В мероприятии приняли участие военный оркестр штаба Южного военного округа, рота Почетного караула, салютная команда и представители регионального правительства - первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и заместитель главы региона Вадим Артемов.

- Мы захоронили безымянные останки воинов, но на 30 августа готовятся документы к захоронению останков воинов, чьи имена уже установлены. Традиционно на захоронении присутствуют ветераны, школьники, делегации всех муниципалитетов, молодежь и юнармейцы, родственники погибших солдат и офицеров. К сожалению, эту церемонию мы провели с минимальным количеством людей из-за эпидемической обстановки, - рассказал Игорь Гуськов.

Отметим, что на сегодняшний день на территории «Самбекских высот» проведено всего пять захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. В поисковых операциях участвовали региональные объединения «Поисковое движение России», «Память-Поиск», «Миусская высота», «Скиф», «Антей», «Южный рубеж», «Миус-Фронт».

При этом первый замглавы региона подчеркнул, что строительство музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» практически завершено. Уже возведен информационно-выставочный центр, установлен памятник Солдату, обустроена Аллея памяти, высажен сад Победы. Помимо этого, в высокой степени готовности находится административно-хозяйственная зона, полностью обустроены инженерные сети и сооружения для объектов первого этапа строительства. На прилегающей территории установлена система автополива. Также завершены высадка цветов и кустарников и произведен сев газонного покрытия.

- Все объекты, которые под открытым небом, включая интерактивную площадку с военной техникой времен войны, готовы, остались только работы по завершению создания экспозиции в здании музея, - сообщил Игорь Гуськов.

Официальное открытие комплекса намечено на 30 августа – день полного освобождения Ростовской области от фашистской оккупации.

Напомним, что масштабный комплекс строится на добровольные пожертвования граждан и организаций, при этом часть работ финансируется из областной казны. Инициаторами создания «Самбекских высот» в честь 75-летия Победы и освобождения региона от немецко-фашистских оккупантов выступили ветераны ВОВ вместе с поисковиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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