2020-05-13T07:31:04+03:00
Общество

Переменная облачность ожидает ростовчан 13 мая

Резкий рост атмосферного давления подпортит состояние метеочувствительных горожан
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается переменная облачностьВ Ростове ожидается переменная облачностьФото: "КП" Архив
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Сегодня, 13 мая, жителей донской столицы ожидает переменная облачность. Ясная погода наступит только во второй половине дня. Кроме того, ветер станет холодным и резко возрастет атмосферное давление.

В утренние часы будет довольно тепло +14...+16, днем столбик термометра поднимется немного выше и достигнет отметки +17. И немного похолодает к вечеру +11...+16. В первой половине дня, по прогнозам синоптиков, погода будет облачной, распогодится только после полудня - выйдет солнце и станет немного теплее.

Ветер сегодня сменит четыре направления: юго-западное, южное, западное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 8-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут караулить никакие неприятности. Видимость в течение дня, к счастью, тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 747-758 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 36 до 79%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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