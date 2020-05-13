В Ростовской области выявили нарушения в работе управляющих компаний во время самоизоляции

В донском регионе проводятся рейдовые мероприятия, во время которых проверке подвергается деятельность управляющих компаний по соблюдению санитарных норм.

Насколько регулярно и тщательно дезинфицируют подъезды многоквартирных домов в Шахтах посмотрел замминистра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов совместно с представителями местной администрации.

- Мы проехали по четырем адресам. Жители этих домов жаловались на некачественную дезинфекцию мест общего пользования. По факту увидели, что есть дома, где уборка проводится частично и не ежедневно, - рассказал Дмитрий Беликов.

Он напомнил, что контроль за санобработкой подъездов дезинфицирующими средствами в МКД региональным правительством совместно с представителями администраций муниципальных образований осуществляется на постоянной основе.

- Согласно распоряжению губернатора Василия Голубева, дезинфекция мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в сутки. Это касается санитарной обработки подъездов, лестничных маршей, перил, лифтов, дверей, почтовых ящиков и другого общего имущества. Как показал рейд, санитарная обработка проводится частично и не ежедневно, а практически во всех проверенных домах отсутствуют графики дезинфекции мест общего пользования, с указанием, кто, когда и какими средствами провел санобработку. Документа не оказалось ни в одном доме, - подчеркнул заместитель министра ЖКХ региона, говоря о выявленных нарушениях.

Во время проверки опрашивали жильцов многоквартирных домов. Фото: donland.ru

В итоге по результатам рейда акты о ненадлежащем содержании мест общего пользования в условиях пандемии были составлены в отношении трех шахтинских УК. Соответствующие документы подписали должностные лица и жители дома. Управляющие компании, некачественно исполняющие свою работу, оштрафуют.

Невыполнение распоряжения по дезинфекции мест общего пользования управляющими компаниями влечет за собой следующее наказание: для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, с 3 апреля по 30 июня в Ростовской области формируется народный рейтинг управляющих компаний, при создании которого учитывается мнение каждого жильца многоквартирного дома. Чтобы оставить свою оценку, жители Дона могут зайти на страницу рейтинга на портале правительства, авторизоваться, используя свою учётную запись на госуслугах и выбрать из списка свою управляющую компанию. Далее необходимо проставить оценки от 1 до 10 по всем критериям.