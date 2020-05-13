Александр Ищенко: «Объявленные президентом меры являются комплексным решением многих проблем россиян»

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко оценил новые социальные и экономические меры поддержки жителей России, объявленные президентом страны Владимиром Путиным 11 мая в специальном обращении к нации.

Спикер донского парламента напомнил, что многочисленные предложения по смягчению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, были сформулированы и направлены в федеральное правительство «Единой Россией» еще в начале апреля. В итоге, более половины из них нашли свое отражение в мерах поддержки граждан и бизнеса.

По мнению Александра Ищенко, инициативы, высказанные в обращении главы государства, решают целый ряд ключевых проблем, которые сейчас волнуют россиян, а также защищают основные пострадавшие отрасли хозяйства Ростовской области.

- Принципиальный вопрос, который мы ставили – это субсидирование процентной ставки для малого и среднего бизнеса, получившего ущерб в результате ограничительных мер. Президентом были обнародованы более масштабные и серьезные решения, связанные с запуском специальной кредитной программы для поддержки таких отраслей. Прежде всего, в сфере занятости. То, что предложил Владимир Путин, и то, что реализовано в нормативных актах правительства – это более системные и инструментально правильные решения, которые одновременно поддерживают сам бизнес, занятость населения и, в конечном итоге, гарантируют сохранение заработных плат, - считает председатель Заксобрания Ростовской области.

Таким образом, уверен спикер регионального парламента, президентские меры позволят нивелировать, если и не полностью, то в значительной степени, негативный эффект, который получила экономика Донского края и всей нашей страны. При этом важно, что новые меры поддержки отраслей экономики плотно увязаны с социальными решениями – в качестве примера достаточно упомянуть инициативу российского лидера об обнулении платежей по налогам и страховым взносам за весь второй квартал 2020 года.

Не оставил без внимания Александр Ищенко и ключевые меры, объявленные Владимиром Путиным в отношении семей с детьми. Председатель Заксобрания охарактеризовал их как комплексное решение многих проблем россиян, объясняя такую позицию тем, что прямые выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет позволят поддержать семьи с детьми, особенно многодетные, в период инфекционной пандемии.

- Я уверен в том, что мы будем вместе с губернатором и правительством Дона и дальше анализировать решения, которые приняты президентом России и реализуются в Ростовской области. Насколько они отвечают вызовам, с которыми столкнулись жители нашего региона. Очевидно, что нет универсальных решений, а в федеральных актах невозможно учесть каждую ситуацию, с которой сталкиваются люди в каждом конкретном случае. Поэтому у нас есть и свои областные меры поддержки, – подчеркнул спикер парламента.

Целый блок таких решений был принят на апрельских заседаниях Заксобрания. Они направлены семьям с детьми и другим категориям граждан. Вместе с этим был изменен областной закон об адресной соцпомощи. По оценке Александра Ищенко, это дало возможность как минимум 20 тысячам жителей Ростовской области претендовать на получение дополнительных мер господдержки.

Парламентская работа на этом, разумеется, не завершилась. Донские депутаты продолжают прорабатывать новые варианты и возможности для того, чтобы донести персональную помощь до наиболее пострадавших от ограничений категорий граждан.

- Важно понимать, что президент слышит людей, регионы и тех, кто работает в отраслях экономики. Очевидно, что учесть абсолютно все предложения невозможно, потому что они, зачастую, взаимоисключающие. Но я уверен, что решения, принимаемые федеральным правительством, президентом страны и региональными властями направлены на комплексную поддержку именно тех категорий граждан, а также предприятий и организаций, которые в наибольшей степени пострадали из-за введения ограничительных мер. И работа эта будет продолжена, - убежден Александр Ищенко.

Высказывая свою точку зрения на динамику по распространению коронавируса в Ростовской области, он отметил, что в целом она вызывает сдержанный оптимизм. Однако постоянный мониторинг меняющейся ситуации осуществляется депутатами всех уровней - это неотъемлемая часть их работы.

- Перед ними поставлена задача получать максимум обратной связи от людей. Мы должны понимать, что при таком одномоментном массовом оказании государственной поддержки, конечно, могут возникать какие-то сложные случаи. Нам важно быстро на них реагировать и снимать напряжение, если оно будет возникать. Пока на сегодняшний день таких ситуаций, к счастью, единицы, - резюмировал председатель Заксобрания Дона.