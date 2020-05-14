Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 мая 2020 года: от коронавируса скончались уже 25 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 мая 2020 года: выздороветь смогли 506 человек.

В настоящее время коронавирусом заражены 2 033 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 87 новых случаев заболевания. Выздоровели 506 человек. В настоящее время в тяжелом состоянии находится 21 больной. Медики не смогли спасти 25 пациентов. Скончался 31-летний мужчина из Зверево. У него были хронические заболевания, а также он поздно обратился за медицинской помощью.

- Новые заболевшие зарегистрированы в Ростове-на-Дону (15), Азове (1), Батайске (5), Волгодонске (3), Каменске-Шахтинском (8), Новочеркасске (4), Таганроге (4), Шахтах (4), а также в Азовском (1), Аксайском (2), Веселовском (2), Волгодонском (1), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Константиновском (10), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (2), Обливском (6), Октябрьском (2), Орловском (1), Ремонтненском (4), Сальском (4), Семикаракорском (1), Шолоховском (2) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,6 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,7 % - от 46 до 65 лет, 10,3% - от 66 до 79 лет, 8,1% - старше 80 лет, 10,3% - дети. Врачи наблюдают за состоянием 6 809 человек, из них на самоизоляции дома – 6 783 человека. Снято с медицинского учета более 20 тысяч человек. За весь период к медикам обратились почти 27 тысяч человек. Лаборатории за минувшие сутки сделали 1 377 тестов на коронавирус. За весь период проведено более 57,5 тысячи исследований.

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