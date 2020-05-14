Облачная погода с редкими прояснениями ожидается в Ростове

После ночного похолодания в Ростов постепенно начинает возвращаться тепло. Температура, конечно, поднимется, но более солнечной погода все равно не станет.

В утренние часы будет достаточно прохладно +6...+9, днем столбик термометра поднимется немного выше и достигнет отметки +14...+19. И немного похолодает к вечеру до +13. В первой половине дня, по прогнозам синоптиков, погода будет облачной, распогодится только ближе к полудню - выйдет солнце и станет немного теплее. Но к вечеру есть вероятность дождя.

Ветер сегодня сменит шесть направлений: юго-западное, южное, юго-восточное, восточное, северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 3-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут караулить никакие неприятности. Видимость в течение дня, к счастью, тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 755-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 83%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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