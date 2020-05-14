Донской регион стал вторым в России по резкому падению спроса на кредиты для населения

В Ростовской области зафиксировано резкое снижение выдачи потребительских кредитов. Согласно данным национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам минувшего апреля их количество уменьшилось на 66% в сравнении с мартом. За месяц местные жители оформили всего лишь 14,4 ссуд (в марте — 42,2 тыс.).

Более того, в общероссийском антирейтинге по падению спроса на кредиты для населения донской регион занял вторую строчку, пропустив вперед только соседний Краснодарский край — там спрос упал на 73,9%. В пятерке также оказались Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, Республика Татарстан (-63,2%).

Статистика по Ростовской области в целом тождественна с общей ситуацией по стране. Как отмечают аналитики НБКИ, в апреле 2020 года было выдано 0,58 млн. кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) — и это на 60,0% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте — 1,44 млн. ед.).

Что интересно, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сокращение выдачи потребкредитов оказалось еще более существенным - на 63,7% (в апреле 2019 года – 1,59 млн. ед.). Так же плохо с кредитами для населения было только в «кризисном» январе 2015 года (по сравнению с декабрем 2014 года), когда их выдача рухнула на 61,3%.

- Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало». На наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что больше всего в апреле 2020 года потребительских кредитов было выдано в Москве (30,0 тыс. ед.), Московской области (25,3 тыс. ед.), Республике Башкортостан (20,7 тыс. ед.), Свердловской области (20,3 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (17,8 тыс. ед.).

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