2020-05-14T15:04:25+03:00
Экономика

Донской регион стал вторым в России по резкому падению спроса на кредиты для населения

В апреле их выдача рекордно сократилась на 66%
Юрий ПОЗДНЯК
Поделиться:
За месяц жители Ростовской области оформили всего лишь 14,4 кредитов.За месяц жители Ростовской области оформили всего лишь 14,4 кредитов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Ростовской области зафиксировано резкое снижение выдачи потребительских кредитов. Согласно данным национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам минувшего апреля их количество уменьшилось на 66% в сравнении с мартом. За месяц местные жители оформили всего лишь 14,4 ссуд (в марте — 42,2 тыс.).

Более того, в общероссийском антирейтинге по падению спроса на кредиты для населения донской регион занял вторую строчку, пропустив вперед только соседний Краснодарский край — там спрос упал на 73,9%. В пятерке также оказались Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, Республика Татарстан (-63,2%).

Статистика по Ростовской области в целом тождественна с общей ситуацией по стране. Как отмечают аналитики НБКИ, в апреле 2020 года было выдано 0,58 млн. кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) — и это на 60,0% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте — 1,44 млн. ед.).

Что интересно, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сокращение выдачи потребкредитов оказалось еще более существенным - на 63,7% (в апреле 2019 года – 1,59 млн. ед.). Так же плохо с кредитами для населения было только в «кризисном» январе 2015 года (по сравнению с декабрем 2014 года), когда их выдача рухнула на 61,3%.

- Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало». На наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что больше всего в апреле 2020 года потребительских кредитов было выдано в Москве (30,0 тыс. ед.), Московской области (25,3 тыс. ед.), Республике Башкортостан (20,7 тыс. ед.), Свердловской области (20,3 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (17,8 тыс. ед.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне не хотят брать кредиты, но берут

Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал, как люди относятся к займам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пособие по уходу за ребенком в 2020 году
Пособие по уходу за ребенком является одним из самых распространенных по назначению видом пособий в Российской Федерации. «Комсомолка» решила разобраться, кто может претендовать на это пособие, как его оформить, и какие изменения произошли в 2020 году
Новости 24
Жители Ростовской области вновь смогут воспользоваться правом бесплатного проезда
В Ростовской области будут судить мужчину, который нашел чужую банковскую карту
Дончанка украла у подруги 45 тысяч рублей после застолья
«Поступление в вуз онлайн»: ЮФУ принимает участие в пилотном проекте
ДГТУ отмечает 90-летие: в честь юбилея вуз выпустил памятную медаль
Седьмой диализный центр начал принимать пациентов в Ростовской области
Впервые в Ростове выздоровевших от "ковида" оказалось больше новых случаев заражения
В Ростове до конца 2020 года откроется новая детская больница
На Дону большинство новых заболевших COVID-19 - люди среднего возраста
В деле футболистов Мамаева и Кокорина открылись новые обстоятельства
В Ростовской области лже-инвалид незаконно получил от государства более 380 тысяч рублей
В Ростовской области наказали судебных приставов за то, что не предоставили информацию заявителю
В Ростовской области заработала горячая линия для медиков
Ростовчанка лишилась 93 тысяч рублей после того, как решила продать мебель через Интернет
В Ростовской области бесследно пропал 33-летний мужчина
В Ростовской области пенсионерка лишилась 185 тысяч рублей после разговора с лже-банкиром
Дончанин попытался прелюдно покончить с собой
В Ростовской области вводятся обязательные тесты на коронавирус для сотрудников определенных сфер
Ростовчанка с пятью детьми четыре года не может получить паспорт
В Ростове нашли подготовленную к самоизоляции лавочку
Мужчина с судимостью за убийство выпал из окна в Ростове