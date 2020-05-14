Глава дептранса донской столицы рассказал о новых маршрутах в Ростове

Транспортные вопросы и живой диалог: гостем радиостанции «Комсомольская правда Ростов» (89,8 fm) стал директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов. Он ответил на вопросы о том, когда в донской столице восстановится работа транспорта в прежних объемах, что грозит беспечным пассажирам без защитных масок, а также рассказал, какие новые маршруты появятся в Ростове-на-Дону.

- Как ранее стало известно, со вторника, 12 мая в Ростове-на-Дону общественный транспорт стал возвращаться к привычному режиму работы, который действовал до введения ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции. В какие сроки получится восстановить транспортное обеспечение в донской столице?

- На данный момент увеличение транспортных средств в городе составляет 54% по сравнению с пятницей, 8 мая. Постепенно количество подвижного состава наращивается в зависимости от пассажиропотока. Главное, на что мы обращаем внимание — это соблюдение рекомендованных санитарно-эпидемиологических норм. Социальное дистанцирование в 1,5 метра является обязательным для ростовчан.

- Значит теперь можно забыть о переполненных людьми салонах в часы пик?

- Каждый день сотрудники департамента совместно со специалистами ГБУ РО «Дезинфекционная станция» проводят контрольные мероприятия на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора пассажирами ростовского транспорта. Кроме того, я бы хотел обратить внимание на то, что постановлением правительства Ростовской области расширен круг лиц, которые уполномочены штрафовать за нарушение масочного режима. Они же проверяют и наличие объявлений, говорящих о том, что без защитной маски воспрещается заходить внутрь транспортного средства.

- А что ждет тех, у кого нет маски? Водители не откроют им двери?

- Они могут только рекомендовать соблюдать установленные правила по ношению спецсредств в общественных местах. Полномочий выписывать штраф у них нет.

- Может ли инспектор зайти в общественный транспорт на одной из остановок и пройтись по салону, выписывая протоколы всем нарушителям?

- Совершенно верно. Должностное лицо представляется и, если человек действительно не соблюдает установленные правила по масочному режиму, выписывает протокол.

- В столице Дона будет восстановлен троллейбусный маршрут №7?

- Сейчас мы занимаемся оформлением документов по приемке новых троллейбусов с автономным ходом, которые ранее уже неоднократно обкатывались в тестовых поездках по улицам Ростова. Надеемся, что в скором времени маршрут будет запущен. Напомню, что его конечные остановки — это Центральный рынок и Сельмаш.

- Главный донской санврач Евгений Ковалев на одном из своих недавних брифингов заметил, что люди стали халатнее относится к введенным ограничениям. Многие носят маски на подбородке, реже пользуются санитайзерами. Как в этом смысле обстоят дела с дезинфекцией транспорта? Она проводится в прежнем объеме?

- Да, санобработка проводится ровно в том же режиме, как и обычно. У нас нет претензий к транспортным предприятиям. Мы их регулярно проверяем, нарушений по этому пункту не выявлено.

- Когда жители Ростова вновь смогут воспользоваться правом бесплатного проезда, отмененного из-за режима самоизоляции?

- С 15 мая в Ростовской области будет возвращен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте. Эту поправку внесли в постановление регионального правительства «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Согласно тексту документа, пункт 15 об ограничении права льготных категорий граждан на бесплатный проезд признан утратившим силу с этого срока.

- Какие жалобы поступают в департамент транспорта в период пандемии?

- В основном такие обращения касаются отмены льготного проезда, дезинфекции транспорта и недостатка единиц подвижного состава на городских маршрутах. Мы предметно разбираемся с каждой поступившей жалобой и принимаем точечные меры.

- Могут в донской столице появится новые маршруты в ближайшее время?

- Да, такие планы действительно есть. Они касаются запуска еще одного троллейбусного маршрута №17. Ждем, когда поставщик доставит транспорт в Ростов.

ГОСТЬ ЭФИРА

Слушайте полную версию интервью на радиостанции «Комсомольская правда Ростов» (89,8 fm) завтра, 15 мая, в 17:03.