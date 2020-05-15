В храмы - пока в масках: выходить из режима ограничений в приходах Ростова-на-Дону будут постепенно

Ростовская область постепенно начинает выход из режима самоизоляции. Это касается не только торговых точек, парикмахерских, но и служб в храмах. Как приходы будут выходить из режима ограничений, говорим с пресс-секретарем Донской митрополии Игорем Петровским.

- Надо сказать, что государственное предписание, согласно которому верующим людям строго запрещалось находиться в храмах, закончилось 12 мая, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM Игорь Павлович. - Именно до 12 мая главный санитарный врач Ростовской области запретил на территории Дона совершать богослужения с участием прихожан ввиду эпидемической ситуации. Это предписание было неукоснительно выполнено. Все мы помним онлайн-трансляцию пасхальной службы из абсолютно пустого храма Рождества Пресвятой Богородицы, который мог бы вместить более двух тысяч человек. Но этого не было. Свою первую Пасху после долгожданной реставрации и Великого освящения собор вынужден был встречать безлюдно. Скажу честно, нам всем, верующим людям и духовенству, такие меры тотальной изоляции друг от друга в пасхальные дни дались с большим трудом. Я хотел бы от лица главы Донской митрополии поблагодарить людей за подлинное христианское терпение и подлинную христианскую любовь, явленные ими через послушание голосу Матери Церкви.

Однако теперь государственный запрет на их участие закончился. Более никаких запрещающих предписаний не выпускалось. В правовом поле остались только рекомендации и пожелания, которые Церковь не просто восприняла, но и подготовила специальный документ - «Практические указания приходам и монастырям Донской митрополии в период поэтапного выхода из режима протовоэпидемических ограничений на территории Ростовской области». Мы постепенно можем открывать двери храмов, но будем в высшей степени бдительны. Эпидемию пока не победили, поэтому ограничительные меры внутри открытых храмов будут на самом высоком из всех возможных уровней. И отменены они могут быть только особенным циркуляром митрополита Меркурия.

Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.Фото: Личный архив героя публикации

- Какие именно меры?

- Впереди очень важные церковные праздники. 26 мая - Отдание Пасхи. 27 мая - Вознесение Господне. 6 июня - Троицкая родительская суббота, день особенного поминовения усопших. 7 июня - праздник Святой Троицы. 8 июня - Духов день. Это все великие праздники, когда люди идут в храмы, принимают участие в богослужениях, поминают усопших.

Митрополит Меркурий принял решение подготовить все храмы митрополии, в том числе и к этим церковным торжествам, с учетом эпидемической ситуации. Было собрано экстренное заседание расширенного Архиерейского совета Донской митрополии и принят, с моей точки зрения, эпохальный документ. Он учитывает весь опыт Русской Церкви, собранный веками. Все те нормы, предписания, практики и ограничения, что вошли в данные указания, - это сконцентрированная в едином тексте историческая реакция Церкви на множественные эпидемии, что посещали нашу землю.

Еще раз повторю, в этом документе нет ничего, что бы уже не использовали наши благочестивые предки, многие прославленные в лике святых перед мировыми угрозами. Но у этого предписания есть и особенность. Оно составлено в соработничестве с санитарными властями региона, которые после длительных консультаций рекомендовали его к практическому исполнению.

Теперь при входе в каждый храм прихожанин должен озаботиться наличием маски. Также будет соблюдаться дистанционный режим между людьми. Кроме того, каждые два-четыре часа будут осуществляться проветривание храмов, полная санитарная обработка поверхностей, дверных ручек и мебели общего пользования, в том числе свечных ящиков и столов с записками. Будут применяться и многие иные меры, позволяющие в храмовом пространстве поддерживать противоэпидемическую обстановки не хуже, а то и лучше, чем в иных местах массового присутствия людей.

До особо распоряжения на Дону отменены все крестные ходы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А что касается самих служб?

- До особо распоряжения отменены все крестные ходы. Отменены совместные трапезы после литургий. В особом режиме будут осуществляться и таинства. Например, венчание теперь будет немноголюдным. Разрешено присутствие брачующейся пары, свидетелей, а также родителей. Это же касается и крещения: крещеный, родители и крестные. После каждого крещения будет обрабатываться крещенская купель. Все крещения будут строго индивидуальными. Многолюдные крещения отменены. Будет введен и особый режим при отпевании.

- Есть еще какие-то изменения?

- Священнослужители теперь будут преподавать благословение бесконтактно. После богослужения прихожане не будут прикладываться к общему кресту. Но каждый пока может поцеловать свой нагрудный крестик и идти с Богом домой. Что касается причастия, преподаваться оно будет одним из трех возможных способов, каждый из которых практиковала церковь в своей истории в период эпидемий. Это могут быть и одноразовые пластмассовые ложки, и обеззараживание единой лжицы в специальных растворах после каждого причастника, и использование железных ложек с их последующим кипячением перед следующей службой.

Также некоторые службы пройдут под открытым небом. По-прежнему под запретом работа воскресных школ, проведение спортивных и миссионерских мероприятий. Подробно со всеми указаниями можно ознакомиться на официальном сайте ростовской епархии. Вся эта практика носит временный характер и будет отменена в благоприятное время. Церковь делает все для того, чтобы не лишать людей молитвы и таинств и оберечь их при этом от заразы.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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