Новым участником реалити-шоу «Дом-2» станет рэпер из поселка Веселый
Рэпер из Ростовской области станет новым участником реалити-шоу «Дом-2». Известно, что ряды участников телестройки пополнит 26-летний Вячеслав Иванченко из поселка Веселый. Он появится на проекте уже в понедельник, 18 мая, и попытается там построить свою любовь.
Парень работал барменом, пока не увлекся музыкой – а именно рэпом. Тогда он стал посвящать своему новому любимому делу все свободное время.
Рэпер из Ростовской области станет новым участником реалити-шоу. Фото: предоставлено ТНТ.
К слову, молодой человек уже был женат, его отношения с бывшей женой продлились почти десять лет. Вячеслав признается, что все это время души не чаял в своей жене и его ни разу не посещала даже мысль об измене. Однако однажды он узнал, что его благоверная живет с другим мужчиной.
Знакомые говорят, что Слава настоящий простой паренек, человек из народа. Девиз молодого человека – «Могу копать, могу не копать!».
А вот на вопрос о том, к кому же из участниц проекта он идет, пока не отвечает. Обещает - это будет сюрприз.
СМОТРИТЕ
Реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ в 9:00, 23:00 и 00:00.
ИСТОЧНИК KP.RU