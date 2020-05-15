2020-05-15T17:38:10+03:00
Общество

Новым участником реалити-шоу «Дом-2» станет рэпер из поселка Веселый

Парень из Ростовской области попробует построить на проекте свою любовь
Ольга ГОПАЛО
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Слава настоящий простой паренек, человек из народа. Фото: предоставлено ТНТ.Слава настоящий простой паренек, человек из народа. Фото: предоставлено ТНТ.
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Рэпер из Ростовской области станет новым участником реалити-шоу «Дом-2». Известно, что ряды участников телестройки пополнит 26-летний Вячеслав Иванченко из поселка Веселый. Он появится на проекте уже в понедельник, 18 мая, и попытается там построить свою любовь.

Парень работал барменом, пока не увлекся музыкой – а именно рэпом. Тогда он стал посвящать своему новому любимому делу все свободное время.

Рэпер из Ростовской области станет новым участником реалити-шоу. Фото: предоставлено ТНТ.

Рэпер из Ростовской области станет новым участником реалити-шоу. Фото: предоставлено ТНТ.

К слову, молодой человек уже был женат, его отношения с бывшей женой продлились почти десять лет. Вячеслав признается, что все это время души не чаял в своей жене и его ни разу не посещала даже мысль об измене. Однако однажды он узнал, что его благоверная живет с другим мужчиной.

Знакомые говорят, что Слава настоящий простой паренек, человек из народа. Девиз молодого человека – «Могу копать, могу не копать!».

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Ну как то так.
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А вот на вопрос о том, к кому же из участниц проекта он идет, пока не отвечает. Обещает - это будет сюрприз.

СМОТРИТЕ

Реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ в 9:00, 23:00 и 00:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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