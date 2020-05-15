2020-05-14T21:48:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 мая 2020 года: за минувшие сутки выздоровели 72 человека

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 мая 2020 года: еще 78 человек заразились коронавирусом
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 78 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 78 человекФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 мая 2020 года: 25 пациентов не смогли спасти медики.

В Ростовской области коронавирусом заразились 2 111 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 78 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии сейчас находятся 20 человек. 25 пациентов медики не смогли спасти. Излечиться от опасной инфекции смогли 578 пациентов.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (27), Азове (1), Батайске (4), Волгодонске (1), Новошахтинске (4), Новочеркасске (1), Шахтах (3), а также в Багаевском (1), Белокалитвинском (12), Верхнедонском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Каменском (2), Мартыновском (6), Миллеровском (3), Мясниковском (2), Орловском (2), Пролетарском (1), Сальском (2), Семикаракорском (1), Тарасовском (2) районах,-= сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 53,85% - от 46 до 65 лет, 12,8 % - от 66 до 79 лет, 2,6% - старше 80 лет, 3,85% - дети.

Под наблюдением медиков находятся 7 245 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 7 219 человек. С медицинского учета уже сняли свыше 20 тысяч человек. За весь период за медицинской помощью обратились почти 28 тысяч человек. Лаборатории провели за сутки 3 010 тестов на коронавирус. Всего было проведено более 60,5 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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