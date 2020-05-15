2020-05-15T11:34:47+03:00
Общество

Пасмурно и дождливо будет в Ростове-на-Дону 15 мая

Водителям стоит быть очень аккуратными из-за влажности на дороге
Виктория Никитина
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В Ростове вновь ожидаются проливные дождиВ Ростове вновь ожидаются проливные дождиФото: "КП" Архив
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Похоже, природа всеми силами пытается продлить нам действие режима самоизоляции. Ведь вряд ли горожане устроят массовые гулянья под проливным дождем. Относительная влажность в воздухе будет держаться почти на одном уровне весь день.

В утренние часы будет уже достаточно тепло +13...+14, днем столбик термометра достигнет отметки +19...+20. И слегка похолодает к вечеру +15...+19. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, солнце лишь утром однажды выглянет из-за туч. Проливной дождь ожидается после полудня и до самого позднего вечера.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, юго-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 7-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать влажность, но радует то, что видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 62 до 69%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет слегка пониженным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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