2020-05-15T23:22:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: количество заболевших достигло 2 200 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 19 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 89 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 89 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: выздороветь смогли 629 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились 2 200 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 89 новых случаев заболевания. Выздороветь смогли уже 629 пациентов. Медики не смогли спасти жизни 25 человек. В тяжелом состоянии находятся еще 19 дончан.

Среди новых заболевших 34,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9 % - от 46 до 65 лет, 11,6 % - от 66 до 79 лет, 3,2 % - старше 80 лет, 11,6 % - дети.

- Новые заболевшие зарегистрированы в Ростове-на-Дону (22), Батайске (11), Шахтах (6), Волгодонске (1), Донецке (2), Каменске-Шахтинском (6), а также в Аксайском (1), Егорлыкском (2), Верхнедонском (2), Зерноградском (2), Неклиновском (2), Ремонтненском (4), Каменском (3), Тарасовском (1), Орловском (2), Чертковском (3), Мартыновском (6), Мясниковском (4), Сальском (2), Семикаракорском (5), Пролетарском (2) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под присмотром врачей - 7 169 человек, из них на самоизоляции дома - 7 143 человека. С медицинского учета сняли почти 21,5 тысячи человек. За весь период к врачам обратились около 28,6 тысячи. Лаборатории Ростовской области за сутки провели 3 772 теста на коронавирус. Всего было проведено более 64 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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