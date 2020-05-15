2020-05-16T00:19:42+03:00
Политика

Парламентарии Юга России провели XXXII Конференцию в режиме онлайн

Депутаты Заксобрания Дона внесли свои предложения федеральной власти
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
Поделиться:
На Конференции парламентариев Юга России, прошедшей в дистанционном режиме, было рассмотрено 33 вопроса. Фото: Анатолий КарбиновНа Конференции парламентариев Юга России, прошедшей в дистанционном режиме, было рассмотрено 33 вопроса. Фото: Анатолий Карбинов
Изменить размер текста:

XXXII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) останется в истории, как минимум, тем, что впервые это мероприятие, объединяющее на своей платформе представителей ряда субъектов РФ, состоялось в дистанционном режиме. Такой способ связи стал единственно возможным в условиях пандемии COVID-19. Техника справилась, а парламентарии провели конструктивный межрегиональный диалог.

Событие прошло под руководством председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова. Всего на Конференции было рассмотрено 33 вопроса. Деятельное участие в коллективной работе приняли депутаты Законодательного собрания Ростовской области.

Донские парламентарии вынесли на повестку дня 6 обращений в федеральные органы государственной власти. В итоге, все они были безоговорочно приняты.

Эти инициативы направлены на поддержку экономики в трудный период ограничений из-за распространения коронавируса и стимуляцию закупочной деятельности в строительной сфере; предоставление дополнительных мер поддержки семьям с детьми-инвалидами; усиление административной ответственности в целях защиты прав потребителей и совершенствования законодательства об авторском праве, а также установления специальных зон производства семян сельскохозяйственных растений.

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что главным вопросом, волнующим все регионы, по-прежнему остается ситуация, связанная с распространением коронавируса. Фото: Анатолий Карбинов

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что главным вопросом, волнующим все регионы, по-прежнему остается ситуация, связанная с распространением коронавируса. Фото: Анатолий Карбинов

Резюмируя итоги Конференции, спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что главным вопросом, волнующим все регионы, остается ситуация, связанная с распространением коронавируса. Заксобранием Ростовской области был подготовлен целый пакет предложений о дополнительных мерах поддержки российской экономики.

– Мы считаем, что многие решения, которые приняты президентом и правительством России, являются исключительно правильными и заслуживают полной поддержки. Но ситуация динамично развивается, а значит, принятые меры необходимо корректировать. В частности, нам нужны решения федерального центра о софинансировании расходов субъектов Федерации, необходимо расширять меры поддержки пострадавшим отраслям, нужно в этот перечень пострадавших отраслей включать те направления деятельности, которые первоначально не были учтены, - уверен Александр Ищенко.

Конференцию в режиме онлайн провел председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Фото: Анатолий Карбинов

Конференцию в режиме онлайн провел председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Фото: Анатолий Карбинов

Кроме того, по его словам, необходимо устранить отдельные пробелы в федеральном законодательстве, мешающие гармоничному развитию предпринимательства в отдельных секторах экономики – например, виноделии. Председатель Заксобрания донского региона отметил, что эти предложения нашли отклик у парламентского сообщества Юга России.

- Уверен, что наша консолидированная позиция будет в очередной раз услышана нашими коллегами в Москве, – подчеркнул Александр Ищенко.

Акцентируя внимание на ключевых вопросах, требующих депутатских решений в самых различных сферах, спикер донского парламента сообщил, что ростовское Заксобрание выступило с предложениями об усилении административной ответственности в случаях, когда предприниматели в погоне за наживой злоупотребляют доверием пожилых граждан. В таких случаях бизнесмены стараются запутать плохо владеющих ситуацией людей, навязав им ту или иную услугу по значительно более высокой стоимости. Позволяют им так бессовестно поступать имеющиеся лазейки в российском законодательстве.

– В этой ситуации жертвами подобных мошеннических схем оказывается самая незащищенная категория граждан – одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, которые не в состоянии разобраться в тонкостях подписываемых договоров. Мы хотим заострить внимание федеральных органов власти на этой проблеме и поставить жесткий заслон таким деяниям, – прокомментировал позицию депутатов Дона Александр Ищенко.

Донские парламентарии вынесли на повестку дня 6 обращений в федеральные органы государственной власти. Фото: Анатолий Карбинов

Донские парламентарии вынесли на повестку дня 6 обращений в федеральные органы государственной власти. Фото: Анатолий Карбинов

Помимо прочего, в ходе Конференции было принято решение о принятии в ЮРПА в качестве ассоциативного члена Думы Ставропольского края. Также были переданы полномочия на проведение очередной Конференции Думе Волгоградской области.

Напомним, что Южно-Российская Парламентская Ассоциация появилась по инициативе Заксобраний Ростовской области и Краснодарского края в 2001 году как консультативный совещательный орган, призванный развивать и укреплять межпарламентское сотрудничество регионов Юга России, а также формировать единую правовую основу для реализации политики государства в различных сферах. Высшим органом Ассоциации является Конференция, первая из которых прошла в Ростове-на-Дону в июне 2001 года.

Сейчас в ЮРПА входят восемь постоянных и четыре ассоциированных членов из различных российских регионов, расположенных в южной части страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове рецидивист ограбил прохожую
В Ростове три района на пять дней останутся без горячей воды
В Ростове возбудили уголовное дело после крушения катера в море
В Ростовской области возобновляют свою работу межмуниципальные и междугородние автобусы
В Ростове горожане устроили сидячую забастовку против связевой вышки
В Таганроге врач заразился коронавирусом на рабочем месте
ФК «Ростов» продолжит участие в борьбе за выход в еврокубки с июня
В Ростове-на-Дону накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков
Грабитель в лифте напал на ростовчанку
"Такие формы вызывают зависть!": Татьяна Котова показала потрясающую фигуру
В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в «ГАЗель»
Из Ростовской области не выпустили 16 тысяч шариков для пейнтбола
В Ростовской области прокуратура вступилась за сторожей, которые получали зарплату ниже МРОТ
Гандболистка «Ростов-Дона» Марина Судакова переходит в ЦСКА
В Ростовской области начали принимать отходы на площадке временного накопления в Мясниковском МЭОК
Вирусы уничтожают опухоль: Анастасия Заворотнюк стала добровольцем экспериментального метода лечения рака
В Ростовской области возобновлены междугородные автобусные перевозки пассажиров
Тайно принимавшую клиентов парикмахерскую оштрафовали в Ростове
Руководителя Южного СУТ СК Максима Ткаченко уволили с поста
Роскошные угли: в Ростове на западном сгорел "Мерседес"
Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о заражении коронавирусом через еду
В Ростовской области салоны красоты смогут работать после 22 часов вечера
Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста
На Дону с 15 мая в МФЦ можно получить все обычные услуги
Осужденный серийный маньяк "Суворовского" не согласен с решением суда о пожизненном заключении
В Ростовской области около тысячи дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир
В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству
В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей