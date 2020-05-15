Парламентарии Юга России провели XXXII Конференцию в режиме онлайн

XXXII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) останется в истории, как минимум, тем, что впервые это мероприятие, объединяющее на своей платформе представителей ряда субъектов РФ, состоялось в дистанционном режиме. Такой способ связи стал единственно возможным в условиях пандемии COVID-19. Техника справилась, а парламентарии провели конструктивный межрегиональный диалог.

Событие прошло под руководством председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова. Всего на Конференции было рассмотрено 33 вопроса. Деятельное участие в коллективной работе приняли депутаты Законодательного собрания Ростовской области.

Донские парламентарии вынесли на повестку дня 6 обращений в федеральные органы государственной власти. В итоге, все они были безоговорочно приняты.

Эти инициативы направлены на поддержку экономики в трудный период ограничений из-за распространения коронавируса и стимуляцию закупочной деятельности в строительной сфере; предоставление дополнительных мер поддержки семьям с детьми-инвалидами; усиление административной ответственности в целях защиты прав потребителей и совершенствования законодательства об авторском праве, а также установления специальных зон производства семян сельскохозяйственных растений.

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что главным вопросом, волнующим все регионы, по-прежнему остается ситуация, связанная с распространением коронавируса. Фото: Анатолий Карбинов

Резюмируя итоги Конференции, спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что главным вопросом, волнующим все регионы, остается ситуация, связанная с распространением коронавируса. Заксобранием Ростовской области был подготовлен целый пакет предложений о дополнительных мерах поддержки российской экономики.

– Мы считаем, что многие решения, которые приняты президентом и правительством России, являются исключительно правильными и заслуживают полной поддержки. Но ситуация динамично развивается, а значит, принятые меры необходимо корректировать. В частности, нам нужны решения федерального центра о софинансировании расходов субъектов Федерации, необходимо расширять меры поддержки пострадавшим отраслям, нужно в этот перечень пострадавших отраслей включать те направления деятельности, которые первоначально не были учтены, - уверен Александр Ищенко.

Конференцию в режиме онлайн провел председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Фото: Анатолий Карбинов

Кроме того, по его словам, необходимо устранить отдельные пробелы в федеральном законодательстве, мешающие гармоничному развитию предпринимательства в отдельных секторах экономики – например, виноделии. Председатель Заксобрания донского региона отметил, что эти предложения нашли отклик у парламентского сообщества Юга России.

- Уверен, что наша консолидированная позиция будет в очередной раз услышана нашими коллегами в Москве, – подчеркнул Александр Ищенко.

Акцентируя внимание на ключевых вопросах, требующих депутатских решений в самых различных сферах, спикер донского парламента сообщил, что ростовское Заксобрание выступило с предложениями об усилении административной ответственности в случаях, когда предприниматели в погоне за наживой злоупотребляют доверием пожилых граждан. В таких случаях бизнесмены стараются запутать плохо владеющих ситуацией людей, навязав им ту или иную услугу по значительно более высокой стоимости. Позволяют им так бессовестно поступать имеющиеся лазейки в российском законодательстве.

– В этой ситуации жертвами подобных мошеннических схем оказывается самая незащищенная категория граждан – одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, которые не в состоянии разобраться в тонкостях подписываемых договоров. Мы хотим заострить внимание федеральных органов власти на этой проблеме и поставить жесткий заслон таким деяниям, – прокомментировал позицию депутатов Дона Александр Ищенко.

Донские парламентарии вынесли на повестку дня 6 обращений в федеральные органы государственной власти. Фото: Анатолий Карбинов

Помимо прочего, в ходе Конференции было принято решение о принятии в ЮРПА в качестве ассоциативного члена Думы Ставропольского края. Также были переданы полномочия на проведение очередной Конференции Думе Волгоградской области.

Напомним, что Южно-Российская Парламентская Ассоциация появилась по инициативе Заксобраний Ростовской области и Краснодарского края в 2001 году как консультативный совещательный орган, призванный развивать и укреплять межпарламентское сотрудничество регионов Юга России, а также формировать единую правовую основу для реализации политики государства в различных сферах. Высшим органом Ассоциации является Конференция, первая из которых прошла в Ростове-на-Дону в июне 2001 года.

Сейчас в ЮРПА входят восемь постоянных и четыре ассоциированных членов из различных российских регионов, расположенных в южной части страны.