2020-05-16T11:23:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: за сутки коронавирусом заразились 112 человек и трое умерли

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: коронавирус не затронул только Родионово-Несветайский район
Виктория Никитина
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В Ростовской области еще 112 человек заразились коронавирусомВ Ростовской области еще 112 человек заразились коронавирусомФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: вылечиться от коронавируса смогли 719 человек.

В Ростовской области зафиксировано 112 новых случаев заражения коронавирусом. Обще количество заболевших составляет 2312 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 55. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03. Выздороветь за сутки смогли 90 человек. За весь период выздороветь удалось 719 пациентов.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона. Наибольшее число новых больных – 34 – в Ростове-на-Дону. 16 новых больных - в Мясниковском районе, девять – в Батайске, восемь - в Белокалитвинском районе, шесть - в Каменске-Шахтинском, по пять – в Новочеркасске и Орловском районе, по три – в Новошахтинске, Азове и Аксайском районе, по два – в Таганроге, Заветинском, Песчанокопском, Семикаракорском, Советском и Целинском районах, по одному – в Шахтах, Волгодонске, Боковском, Весёловском, Волгодонском, Красносулинском, Константиновском и Октябрьском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время коронавирус не затронул лишь один из районов Ростовской области - Родионово-Несветайский.

За минувшие сутки скончались еще три человека. Медики не смогли спасти уже 28 пациентов. Жизнь еще 19 дончан находится под угрозой - их состояние оценивается, как тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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