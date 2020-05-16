2020-05-16T12:58:49+03:00
Общество

Ночь музеев-2020 пройдет в особом формате

В Ростове-на-Дону популярная акция стартует 16 мая
Наталья ВЕСНИНА
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Ночь музеев-2020 пройдет в особом форматеНочь музеев-2020 пройдет в особом форматеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году всероссийская акция «Ночь музеев – 2020» посвящена 75-летию Великой Победы и пройдет в онлайн-формате. Самые разные музеи запланировали прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставки и мастер-классы.

Желающие смогут посмотреть виртуальный тур по Оружейной палате, онлайн-прогулку «Тайный агент», онлайн-квесты от картинной галереи, онлайн-экскурсии по Санкт-Петербургу и многое другое.

В Ростовской области акцию также поддержали самые разные музеи.

Программа «Ночи музеев» в Ростовском областном музее краеведения стартует 16 мая в 18:00 с программы «Фронтовое письмо», во время которой сотрудники музея расскажут о военной полевой почте, покажут подлинные письма и телеграммы времен Великой Отечественной войны.

Видеоэкскурсия «ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА». #смотридома.Видео: Ростовский областной музей краеведения

А в 19:00 пройдет концерт ростовских исполнителей «Песни о войне», который будет совмещен с показом раритетных экспонатов.

В Азовском музее-заповеднике проведут лекцию-викторину «Песни военных лет», мастер-класс «Открытка для прадедушки» и онлайн-экскурсию «Окна Победы» с обзором плакатов времен войны.

Музей-заповедник М.А. Шолохова подготовил для посетителей литературно-музыкальную композицию «Они сражались за Родину», концерт «И все-таки мы победили», видеолекцию «Коллекция предметов с передовой Шолоховского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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