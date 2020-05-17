2020-05-16T22:43:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: остался лишь один район незатронутый коронавирусом

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: за сутки опасную инфекцию подхватили 112 человек
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 112 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 112 человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: за весь период выздороветь смогли 719 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 2 312 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 112 новых случаев заболевания. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения в настоящее время составляет 55%. Коэффициент распространения инфекции - 1,03. Выздороветь смогли уже 719 человек. В тяжелом состоянии находятся еще 19 человек. Врачи не смогли спасти 28 пациентов.

Новыми жертвами коронавируса стали 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского (сельского) района. У всех них были хронические заболевания сердца и сосудов, а также другие хронические заболевания.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона. Наибольшее число новых больных – 34 – в Ростове-на-Дону. 16 новых больных - в Мясниковском районе, девять – в Батайске, восемь - в Белокалитвинском районе, шесть - в Каменске-Шахтинском, по пять – в Новочеркасске и Орловском районе, по три – в Новошахтинске, Азове и Аксайском районе, по два – в Таганроге, Заветинском, Песчанокопском, Семикаракорском, Советском и Целинском районах, по одному – в Шахтах, Волгодонске, Боковском, Весёловском, Волгодонском, Красносулинском, Константиновском и Октябрьском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас 54 из 55 районов в Ростовской области оказались поражены коронавирусом. Пока нет зараженных только в Родионово-Несветайском районе.

Среди новых заболевших 33% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,2% - от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 8,9% - дети. В стационарах на данный момент находятся 382 пациента. Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 14,3%.

Врачи сейчас наблюдают за состоянием 6 958 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 933 человека. С медицинского учета уже сняли 21,9 тысячи человек. За весь период к врачам обратились около 28,9 тысячи человек. Девять лабораторий за день провели 3 854 теста на коронавирус. За весь период проведено всего почти 68,2 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 64,1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: за сутки коронавирусом заразились 112 человек и трое умерли.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: коронавирус не затронул только Родионово-Несветайский район.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Новости 24
Все больше знакомых Марии Лиман заражаются коронавирусом
В Ростове автоледи пострадала из-за собственной неосторожности
Злоумышленник с московским номером похитил деньги со счета ростовчанки
В переходе в центре Ростова обнаружили труп мужчины
В Ростове рецидивист угнал мопед у местного жителя и собирался его продать
В Ростов вывозным рейсом прилетели 47 россиян из Ташкента
В Таганроге была проведена первая процедура гемодиализа больному коронавирусом
В Таганроге двухмесячный малыш переболел коронавируусом вместе с мамой, папой и дедушкой
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: большинство новых заболевших коронавирусом среднего возраста
В Ростове за время действия режима самоизоляции вандалы надругались над памятниками на могилах на Северном кладбище
Коронавирус не добрался лишь до одного района Ростовской области
В Ростове открыли новый многофункциональный медицинский центр
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: за последние сутки от коронавируса скончались три человека
Следователи нашли виновных в появлении снимка Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертного полка"
В Ростове закончат благоустройство парка Собино
В Ростове ожидается вторая волна выдачи пропусков
В Ростове грузовик столкнулся с такси и рассыпал по проезжей части 19-литровки
В Ростове рецидивист ограбил прохожую
В Ростове три района на пять дней останутся без горячей воды
В Ростове возбудили уголовное дело после крушения катера в море
В Ростовской области возобновляют свою работу межмуниципальные и междугородние автобусы
В Ростове горожане устроили сидячую забастовку против связевой вышки
В Таганроге врач заразился коронавирусом на рабочем месте
ФК «Ростов» продолжит участие в борьбе за выход в еврокубки с июня
В Ростове-на-Дону накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков