Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: остался лишь один район незатронутый коронавирусом

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: за весь период выздороветь смогли 719 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 2 312 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 112 новых случаев заболевания. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения в настоящее время составляет 55%. Коэффициент распространения инфекции - 1,03. Выздороветь смогли уже 719 человек. В тяжелом состоянии находятся еще 19 человек. Врачи не смогли спасти 28 пациентов.

Новыми жертвами коронавируса стали 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского (сельского) района. У всех них были хронические заболевания сердца и сосудов, а также другие хронические заболевания.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона. Наибольшее число новых больных – 34 – в Ростове-на-Дону. 16 новых больных - в Мясниковском районе, девять – в Батайске, восемь - в Белокалитвинском районе, шесть - в Каменске-Шахтинском, по пять – в Новочеркасске и Орловском районе, по три – в Новошахтинске, Азове и Аксайском районе, по два – в Таганроге, Заветинском, Песчанокопском, Семикаракорском, Советском и Целинском районах, по одному – в Шахтах, Волгодонске, Боковском, Весёловском, Волгодонском, Красносулинском, Константиновском и Октябрьском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас 54 из 55 районов в Ростовской области оказались поражены коронавирусом. Пока нет зараженных только в Родионово-Несветайском районе.

Среди новых заболевших 33% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,2% - от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 8,9% - дети. В стационарах на данный момент находятся 382 пациента. Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 14,3%.

Врачи сейчас наблюдают за состоянием 6 958 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 933 человека. С медицинского учета уже сняли 21,9 тысячи человек. За весь период к врачам обратились около 28,9 тысячи человек. Девять лабораторий за день провели 3 854 теста на коронавирус. За весь период проведено всего почти 68,2 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 64,1.

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