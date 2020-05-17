2020-05-17T10:48:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: опасную инфекцию подхватили еще 115 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: зафиксировано еще три летальных исхода
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 115 человекВ Ростовской области коронавирусом заболели еще 115 человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: выздороветь смогли уже 797 человек.

В Ростовской области коронавирусом оказались заражены 2427 человек. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 115 дончан. В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 19 пациентов. Число летальных исходов достигло 31, поскольку за прошедшие сутки скончались еще три человека. Выздороветь смогли 797 жителей Ростовской области.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона. За сутки больные появились в Ростове-на-Дону (33), Батайске (5), Шахтах (4), Гукове (2), Волгодонске (3), Звереве (1), Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (1), Новошахтинске (5), Таганроге (1), Аксайском (2), Багаевском (1), Веселовском (4), Дубовском (1), Заветинском (2), Зерноградском (1), Каменском (2), Кашарском (5), Кагальницком (1), Обливском (2), Орловском (4), Песчанокопском (1), Мартыновском (4), Мясниковском (4), Миллеровском (1), Неклиновском (1), Сальском (3), Семикаракорском (6), Тарасовском (4), Ремонотненском (3), Чертковском (2) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: остался лишь один район незатронутый коронавирусом.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: за сутки опасную инфекцию подхватили 112 человек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове уже проведено более 72 тысяч исследований на коронавирус
В Ростовской области передовому хозяйству СЗАО «СКВО» исполнилось 100 лет
Жестокое обращение с лисенком вызвало гнев ростовчанки
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: еще три летальных исхода зафиксированы в регионе
Строгая проверка "масочного" режима началась на ростовских рынках
В Ростове парк имени 1 Мая задумали превратить в футбольное поле
Из Ростова на родину вернутся 240 жителей Узбекистана
Все больше знакомых Марии Лиман заражаются коронавирусом
В Ростове автоледи пострадала из-за собственной неосторожности
Злоумышленник с московским номером похитил деньги со счета ростовчанки
В переходе в центре Ростова обнаружили труп мужчины
В Ростове рецидивист угнал мопед у местного жителя и собирался его продать