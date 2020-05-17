Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: опасную инфекцию подхватили еще 115 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: выздороветь смогли уже 797 человек.

В Ростовской области коронавирусом оказались заражены 2427 человек. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 115 дончан. В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 19 пациентов. Число летальных исходов достигло 31, поскольку за прошедшие сутки скончались еще три человека. Выздороветь смогли 797 жителей Ростовской области.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона. За сутки больные появились в Ростове-на-Дону (33), Батайске (5), Шахтах (4), Гукове (2), Волгодонске (3), Звереве (1), Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (1), Новошахтинске (5), Таганроге (1), Аксайском (2), Багаевском (1), Веселовском (4), Дубовском (1), Заветинском (2), Зерноградском (1), Каменском (2), Кашарском (5), Кагальницком (1), Обливском (2), Орловском (4), Песчанокопском (1), Мартыновском (4), Мясниковском (4), Миллеровском (1), Неклиновском (1), Сальском (3), Семикаракорском (6), Тарасовском (4), Ремонотненском (3), Чертковском (2) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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