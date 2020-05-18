2020-05-17T22:47:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 мая 2020 года: количество заболевших достигло 2 427 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 мая 2020 года: новые случаи зафиксированы в 33 городах и районах области
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 115 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 115 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 мая 2020 года: выздороветь смогли 797 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 2 427 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 115 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся по-прежнему 19 человек. Число летальных исходов уже достигло 31. выздоровели 797 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 57,75. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09.

Новыми тремя жертвами коронавируса стали 65-летний ростовчанин с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, эндокринной системы, 59-летний таганрожец с онкозаболеванием и болезнью сердца и 81-летняя батайчанка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Стоит отметить, что двое из погибших поздно обратились за медицинской помощью.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона. За сутки больные появились в Ростове-на-Дону (33), Батайске (5), Шахтах (4), Гукове (2), Волгодонске (3), Звереве (1), Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (1), Новошахтинске (5), Таганроге (1), Аксайском (2), Багаевском (1), Веселовском (4), Дубовском (1), Заветинском (2), Зерноградском (1), Каменском (2), Кашарском (5), Кагальницком (1), Обливском (2), Орловском (4), Песчанокопском (1), Мартыновском (4), Мясниковском (4), Миллеровском (1), Неклиновском (1), Сальском (3), Семикаракорском (6), Тарасовском (4), Ремонотненском (3), Чертковском (2) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас в 54 из 55 районов и городов Ростовской области, за исключением Родионово-Несветайского района, зарегистрированы больные COVID-19. Среди новых заболевших 33% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,6% - от 46 до 65 лет, 13,9% - от 66 до 79 лет, 3,5% - старше 80 лет, 7% - дети. Лечение в стационарах в настоящее время проходит 401 пациент. Загруженность коечного фонда составляет 15%.

Под наблюдением медиков – 7 203 человека, из них на самоизоляции дома – 7 168 человек. Снято с медицинского учета 22,2 тысячи человек. За весь за медицинской помощью обратились около 29,4 тысячи человек. Девять лабораторий Ростовской области за день провели 3 882 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 72 тысяч исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 67,3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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