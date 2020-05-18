Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 мая 2020 года: более 2,5 тысяч человек заболели COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 мая 2020 года: врачи вылечили от COVID-19 уже 809 человек.

В понедельник, 18 мая, за последние сутки число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 87 и достигло 2514 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 59,8. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 24 человека. Жертвами новой коронавирусной инфекции в донском регионе стал 31 человек.

Необходимое лечение в стационарах региона получают 407 пациентов. Загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет всего 15,3%.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 19 городах и районах региона. За сутки новые случаи заболевания зарегистрированы в Ростове-на-Дону - 25 новых случаев, Батайске - 5, Шахтах -5, Донецке -7, Волгодонске -1, Азове -1, Каменске-Шахтинском -4, Новочеркасске -1, Азовском -1, Багаевском -2, Весёловском -1, Волгодонском -1,Зимовниковском -1, Каменском -2, Константиновском -8, Матвеево-Курганском -1, Мясниковском -15, Семикаракорском -1, Белокалитвинском -5 районах, - сообщили в правительстве региона.

Сейчас инфицированные COVID-19 зарегистрированы в 54 из 55 муниципальных образований Ростовской области, кроме Родионово-Несветайского района.

По информации медиков, среди новых заболевших 42,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,2% - от 46 до 65 лет, 6,9% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 5,7% - дети.

Под медицинским наблюдением находятся 6967 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 6941 человек. Снято с медицинского наблюдения более 23,1 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено свыше 30 тысяч человек.

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