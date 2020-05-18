2020-05-18T18:22:21+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону май 2020: плановые работы запланированы во всех районах города

Выясняем, где и когда в мае 2020 в Ростове-на-Дону пройдут отключения горячей воды
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону май 2020: плановые работы запланированы во всех районах городаОтключение горячей воды в Ростове-на-Дону май 2020: плановые работы запланированы во всех районах городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону май 2020: жители Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов донской столицы останутся без горячей воды в понедельник, 18 мая.

Специалисты проведут плановые испытания пройдут перед отопительным сезоном. Восстановить подачу воды ростовчанам обещают спустя пять дней - в субботу, 23 мая.

Известно, что с 15 по 19 июня горячей воды в Ростове-на-Дону не будет в Советском и Железнодорожном районах.

Отключения также запланированы с 13 по 15 июля - в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону.

- Всего в межотопительный период необходимо подготовить 180 котельных и более 300 трассовых километров тепловых сетей, - сообщили в администрации города.

Ростовчан просят сообщать о местах протечки труб на улицах города и не походить к месту дефекта. Людям следует быть осторожными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточных служб.

АЛЛО!

​Сообщить о коммунальном прорыве можно по телефонам:

ООО «Ростовские тепловые сети»: (863) 234-89-44;

АО «Теплокоммунэнерго»: (863) 274-50-15;

ОИДЦ «05» департамента ЖКХ и энергетики: 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98;

служба 112: по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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