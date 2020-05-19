Ушли и не вернулись: В Ростове-на-Дону нашли двух девятилетних девочек, которых искали почти сутки

В Ростове-на-Дону в розыск были объявлены две школьницы. Известно, что обоим девочкам по девять лет. Накануне, 18 мая, они не вернулись домой с прогулки. Инцидент произошел в первомайском районе донской столицы. Их искали почти сутки. Листовки с их изображениями со скоростью звука стали распространятся по родительским чатам в Whatsapp.

Как рассказали в поисковом отряде, одна из подруг была одета в розовую олимпийку, серую водолазку, черные спортивные штаны и розовые кроссовки. Рост девочки - 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза светло-карие.

Девочек уже ищут волонтеры.Фото: "Лиза Алерт Юг".

Ее подруга была в темной юбке, белых колготках, возможно, в ветровке и голубых босоножках. Рост школьницы - 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

Листовки с их изображением распространяли в сети Интернет. А в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг" ближе к ночи объявили о том, что им нужна помощь добровольцев.

Однако около девяти часов утра стало известно, что девочки все же нашлись. Как рассказали волонтеры, с ними все в порядке. Они хорошо себя чувствуют и не стали жертвами противоправных действий.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, в результате проведенной работы дети были найдены на одной из детских площадок города, неподалеку от дома. Полицейские выяснили, что дети играли, а когда на улице стемнело, девочки испугались и забрались в домик, находящийся на детской площадке, чтобы переночевать.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьницами и их родственниками профилактические беседы для предупреждения подобных ситуаций, - добавили в донском главке.

АЛЛО!

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