Проливные дожди сегодня обрушатся на прохожих

В Ростове почти в течение всего дня будет лить дождь. Температура воздуха понизится, а ветер, на удивление, почти полностью стихнет.

В утренние часы будет довольно прохладно +11...+13, днем столбик термометра достигнет отметки +17...+19. И немного похолодает к вечеру - до +15. Согласно прогнозам синоптиков, на Ростов сегодня обрушатся проливные дожди. Выпадение осадков будет длиться с самого раннего утра и до позднего вечера.

Ветер сегодня сменит пять направлений: западное, северо-западное, южное, юго-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать вода и влажность, видимость временами будет сокращаться до 1,5-4 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным 754-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 52 до 91%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадков сегодня не предвидится.

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