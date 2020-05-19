2020-05-19T17:13:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава минзрава Ростовской области Татьяна Быковская объяснила недоразумения с президентскими выплатами

На счета медиков уже перевели положенные средства
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Во вторник, 19 мая, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская провела брифинг, в ходе которого рассказал о том, что за работу с зараженными коронавирусом пациентами медики получили выплаты в размере 61,9 млн рублей.

Глава минздрава отметила, что изначально в документе было прописано, что оплата производится за фактически отработанное время.

- Президент дал правительству указание платить не за фактически отработанное время, а за сам факт работы в красной зоне, то есть в ковидном госпитале, а также работу с ковидным пациентом, - рассказывает Татьяна Быковская. - 15 мая Правительство РФ приняло новое постановление № 678. Распоряжение правительства о распределении дополнительных финансовых средств для всех субъектов страны позволят выплатить эти надбавки в размере 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей всем, кто хоть единожды столкнулся с пациентом в ковидном госпитале или в в скорой.

Донским медикам были перечислены все положенные суммы. Работающие с людьми из группы риска получили доплату в общей сумме на 29,5 млн рублей. За работу с пациентами, зараженными COVID-19, доплаты за риск в размере 61,9 млн рублей получили более 1200 медиков региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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