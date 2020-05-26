Почти четыре тысячи человек: на Дону число заболевших коронавирусом продолжает расти

26 мая стало известно, что в Ростовской области "COVID-19" выявили еще у 203 человек. Всего вирус подхватили уже 3930 донских жителей. По данным регионального правительства, за все время пандемии выздоровели 1354 пациента, а за последние сутки - 73.

Видно, что вместе с новыми случаями заболевания растет и число тех, кто справился с опасной инфекцией. Однако, на данный момент на стационарном лечении находится 459 пациентов. В тяжелом состоянии - 26 человек. Они не могут самостоятельно дышать. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

За весь период пандемии от вируса скончались уже 34 человека. Под медицинским наблюдением находятся 8826 донских жителей. За весь период пандемии коронавируса врачи обследовали больше 35 тысяч человек.

Большинство новых случаев заражения по-традиции выявлено в Ростове-на-Дону. Также среди новых заболевших - почти половина - люди среднего возраста от 46 до 65 лет. Меньше всего людей преклонного возраста, кто старше 80 лет.

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