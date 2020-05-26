"Коленом душил моего сына, выкручивая за спину руки": в донской станице конфликт с полицейскими закончился "кровью"

25 мая в станице Вешенской Ростовской области разразился конфликт, который закончился кровопролитием и скандальным видео в социальных сетях. Автор ролика - мужчина средних лет. На камеру, сидя в автозаке, он рассказывает свою версию событий, согласно которой полицейские жестоко избили его и нанесли серьезные увечья. Зрители видео разделились на два лагеря: одни встали на сторону мужчины и его сына, а другие обвиняют их в неповиновение сотрудникам полиции и агрессивном поведении.

Как было на самом деле? Попытаемся разобраться. На кадрах мужчина, как он сам себя называет, отец многодетной семьи, законопослушный гражданин, житель станицы Василий Стрелков. По его словам, днем 25 мая его вызвали из полиции. Оказалось, что его младший сын гулял в неположенном месте и инспектор по делам несовершеннолетним решил составить на него какие-то материалы.

Когда отец приехал на улицу Лесная, где гулял его сын, то сразу попросил правоохранителя предъявить удостоверение личности. Ему что-то не понравилось и тогда пошла обратная реакция: сотрудник попросил у него паспорт, на что последовал отрицательный ответ.

- Я ответил ему, что имею право предъявить удостоверение личности только лицу с соответствующими полномочиями, если будут на это основания. Тогда он сообщил, что доставит меня в отдел для выяснения личности. Мой сын в этот момент все снимал на видео, - объяснил мужчина.

После этого события стали разворачиваться неожиданным образом. Якобы полицейские вызвали подмогу и уже вчетвером стали "крутить" руки отцу и его сыну.

- Я просил, чтобы они этого не делали, потому что скоро должна была приехать жена. При мне паспорта не было, но я имею право не носить его с собой, а хранить в надежном месте. В результате они напали на нас. Инспектор коленом душил моего сына, выкручивая ему за спину руки. Потом его закинули в автозак, а мне разбили голову и чуть не сломали колени, - раздраженно рассказал житель станицы.

Как бы то ни было, отец и сын оказались в полицейской машине. В отдел их сразу не повезли. Мужчина продолжил рассказывать в подробностях все, что думает о сотрудниках, не стесняясь в выражениях.

- Меня изувечили на глазах у моих малолетних детей. Унизили меня. Между прочим, я полковник запаса на пенсии и законопослушный гражданин, - добавил мужчина.

Однако, есть и другая позиция. Это мнение регионального МВД, которое оказалось полностью противоположным словам автора ролика. В пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили, что изначально поступило сообщение о незаконном проникновении ребенка в одно из домовладений станицы. Вскоре на место, действительно, прибыли инспекторы по делам несовершенолетних.

Позже выяснилось, что отец и брат правонарушителя, который забрался на чужой участок, были без медицинских масок. Представиться и предъявить документы они отказались.

- Они стали вести себя агрессивно и при попытке доставить их в территориальный орган внутренних дел, оказали сопротивление. При помещении одного из мужчин в отсек для задержанных в служебный автомобиль, он умышленно причинил себе телесные повреждения. Полицейские вызвали скорую помощь, которая по прибытию оказала задержанному первую медицинскую помощь, - пояснили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что полицейские не наносили телесные повреждения местным жителям. Между тем, как говорится, результат на лицо. Автор ролика на момент записи, предстал в не лучшем виде: на голове рассечение, по лицу стекает кровь. Дыхание мужчины сбито, ему явно тяжело.

Позже на них составили административные протоколы. Теперь в этом будут разбираться полицейские. Может быть к делу подключаться и другие правоохранители, которые не участвовали во всем происходящем. В таком случае найти правду будет намного проще.

Потасовка с полицией закончился "кровью".

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