Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 мая 2020 года: число заболевших превысило 2,5 тысячи человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 мая 2020 года: излечились от опасной инфекции 809 человек.

В Ростовской области коронавирусную инфекцию подхватили уже 2 514 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было выявлено 87 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 24 человека. Врачи не смогли спасти жизнь 31 пациенту. Выздоровели 809 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 59,8. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,15.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 19 городах и районах региона. За сутки новые случаи заболевания зарегистрированы в Ростове-на-Дону (25), Батайске (5), Шахтах (5), Донецке (7), Волгодонске (1), Азове (1), Каменске-Шахтинском (4), Новочеркасске (1), Азовском (1), Багаевском (2), Весёловском (1), Волгодонском (1),Зимовниковском (1), Каменском (2), Константиновском (8), Матвеево-Курганском (1), Мясниковском (15), Семикаракорском (1), Белокалитвинском (5) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время случаи заражения зарегистрированы в 54 из 55 муниципальных образований Ростовской области, за исключением Родионово-Несветайского района. Среди новых заболевших 42,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,2% - от 46 до 65 лет, 6,9% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 5,7% - дети. В стационарах находятся 407 дончан, а загруженность коечного фонда составляет 15,3%.

Врачи наблюдают за состоянием 6 967 человек, из них на самоизоляции дома 6 941 человек. С медицинского учета уже сняли более 23,1 тысячи человек. За весь период к врачам обратились свыше 30 тысяч человек. Девять лабораторий донского региона за день провели 2 980 тестов на коронавирус. За весь период проведено более 75 тысяч исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 71,64.

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