Преимущественно ясно: какая погода ожидает ростовчан 19 мая

После вчерашнего потепления сегодня в Ростове снова похолодает, даже несмотря на то, что погода будет стоять солнечная. Кроме того, снова поднимется ветер. Сегодня можно даже позволить себе прогуляться, пока снова не припустил дождь.

В утренние часы будет довольно прохладно +11...+14, днем столбик термометра достигнет отметки +17...+18. И немного похолодает к вечеру - до +16. Согласно прогнозам синоптиков, погода сегодня весь день будет стоять ясная, солнце скроется за тучами только поздним вечером. Осадков в ближайшее время не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направлений: западное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 10-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать опасности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 90%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Да и водителям предстоит быть более внимательными на дорогах.

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