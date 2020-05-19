Сити-менеджер Азова задержан по обвинению в махинациях с землей

Силовики проводят обыски с выемкой документов в кабинете главы администрации Азова Владимира Ращупкина, а также ведут следственные мероприятия в других помещениях в здании мэрии города. В настоящий момент сити-менеджер задержан, ему выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий.

Как сообщают источники в правоохранительных органах Ростовской области, неожиданный визит силовиков связан с земельными махинациями. Скандал разгорелся вокруг муниципального участка, расположенного в зоне городских лесов около Петровского парка. Правоохранителей заинтересовала его странная судьба — сначала эту землю отдали в аренду безработной жительнице Азова, а потом и вовсе продали. Спустя некоторое время там началось строительство жилого комплекса.

- В отношении Владимира Ращупкина возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - отмечает источник.

СУ СК России по Ростовской области пока не комментирует эту информацию. «Комсомольская правда — Ростов» следит за развитием событий.

Владимир Ращупкин возглавляет администрацию Азова с 2016 года. Ему 40 лет. Сити-менеджер с отличием закончил Новочеркасское суворовское училище МВД РФ. После вуза работал юрисконсультом и начальником юридического отдела в частных компаниях и государственных учреждениях города Азова и Азовского района.

В 2015 году Ращупкин был назначен замглавы горадминистрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, через полгода занял пост и.о. главы Азова.

Также задержанный сити-менеджер вел активную общественную жизнь. Он был депутатом Азовской городской Думы шестого созыва, зампредседателя комиссии по бюджету, является членом партии «Единая Россия».

Ранее стало известно о задержании прокурора Пролетарского района Ростовской области Сергея Калитвинцева сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере 1,1 млн руб. Представитель обвинения вымогал деньги у руководителя местной газеты.

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