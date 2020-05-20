2020-05-19T22:59:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 мая 2020 года: зарегистрирован новый антирекорд заболеваемости в регионе

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 мая 2020 года: за последние сутки коронавирусом заразился 131 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразился еще 131 человекВ Ростовской области коронавирусом заразился еще 131 человекФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 мая 2020 года: выздороветь смогли 874 человека.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 2 645 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зарегистрирован 131 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находится 21 пациент. Выздороветь удалось 874 дончанам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 63. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (28), Каменске-Шахтинском (7), Новошахтинске (6), Шахтах (6), Таганроге (4), Батайске (4), Волгодонске (2), Новочеркасске (2), Азове (1), Гуково (1), Сальском (14), Советском (11), Белокалитвинском (9), Мясниковском (8), Заветинском (6), Аксайском (5), Песчанокопском (3),Кагальницком (4), Миллеровском (2), Весёловском (2), Зерноградском (2), Красносулинском (1), Багаевском (1), Каменском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,2% - от 46 до 65 лет, 9,2% - от 66 до 79 лет, 2,3% - старше 80 лет, 15,3% - дети. В стационарах находятся 416 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 15,6%.

Под присмотром врачей – 7 065 человек, из них на самоизоляции дома – 7 037 человек. С медицинского учета уже снято 23 255 человек. За весь период к врачам обратились 30 320 человек. Девять лабораторий региона за сутки провели 2 611 тестов на коронавирус. За весь период проведено 77,7 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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