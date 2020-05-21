2020-05-21T13:35:09+03:00
Общество

Клиенты «Балтийского лизинга» могут экономить, пользуясь электронным документооборотом

Специальное предложение доступно в 74 филиалах компании по всей России
Материал предоставлен ООО "Балтийский лизинг"
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Фото: ООО "Балтийский лизинг"Фото: ООО "Балтийский лизинг"
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Клиенты «Балтийского лизинга» теперь могут экономить, заключая договор в системе юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО). При проведении такой сделки размер ставки по договору будет снижен. Специальное предложение доступно до 31 августа 2020 года в 74 филиалах компании по всей России.

Клиенты и партнеры ООО «Балтийский лизинг» могут пользоваться системой обмена электронными документами – Диадок. Она позволяет отправлять электронную версию юридически значимых документов, которые не нужно распечатывать.

Для получения счетов-фактур в электронном виде нужен сертификат электронной подписи. Чтобы подключиться к системе, нужно перейти на сайт diadoc.ru, выбрать действие «Войти» — «По сертификату» и в разделе «Контрагенты» принять приглашение от «Балтийского лизинга».

«Балтийский лизинг» - универсальная лизинговая компания, которая работает с десятками сегментов имущества. Компания активно внедряет новые технологии. Так, на сайте «Балтийского лизинга» действуют каталоги спецтехники и автомобилей. Благодаря этим инструментам клиенты экономят время и могут сразу сориентироваться в ценах на имущество.

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