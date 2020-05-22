2020-05-22T10:04:31+03:00
Общество

Как выйти из самоизоляции без вреда для здоровья?

Полезные рекомендации
Наталья ВЕСНИНА
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Как выйти из самоизоляции без вреда для здоровья?Как выйти из самоизоляции без вреда для здоровья?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Что вы сделаете сразу после завершения самоизоляции? Люди отвечают на этот вопрос по-разному. Кто-то собирается поехать к бабушке с дедушкой и вдоволь наобниматься. Кто-то готов обойти пешком весь город и посидеть в кафе с друзьями. Кто-то планирует наконец посетить врача. В список приоритетных попали такие простые действия, как подстричься, съесть шаурму на улице, посадить помидоры на даче.

Все это несет массу позитива, но специалисты отмечают, что возвращаться к прежнему ритму жизни нужно постепенно. И дело не только в продолжающихся ограничениях, но и в том, что резкий переход может плохо сказаться на физическом и эмоциональном состоянии.

Советы по выходу из режима самоизоляции

До окончания режима самоизоляции постарайтесь часто «бывать» на солнце. Достаточно посидеть 15 минут рядом с хорошо освещенным окном, чтобы получить свою дозу витамина Д. И проветривать помещение, конечно, нужно регулярно. Или использовать каждую свободную минуту, чтобы «погулять» на балконе.

Уже сейчас нужно начинать приучать себя к режиму дня, во время ложиться спать, делать зарядку. Также нужно вернуться к нормальному питанию, отказаться от постоянных перекусов.

Как бы ни хотелось максимально долго гулять, врачи рекомендуют в первые 10 дней проходить не более 1000 шагов в день. И делать регулярные перерывы с отдыхом на скамейке. Мышцы сердца нужно вводить в активную работу постепенно.

При выходе на работу нужно помнить, что первое время вы будете медлительны и невнимательны. Психологи советуют не винить себя за медлительность и неточности, не принимать быстрых решений. В это время нужно постараться быть сосредоточенным и просто наблюдать за происходящим. И помнить, что на перестройку психики тоже уйдет какое-то время.

И тогда адаптация обязательно пройдет успешно и в короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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