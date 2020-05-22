Мобильное приложение, продукты и пенсия с доставкой на дом: в Почте России рассказали о нововведениях в работе с клиентами

В эфире радио «Комсомольская правда» директор макрорегиона «Южный» АО «Почта России» Андрей Ершов 00:00 00:00

19 мая в эфире радио «Комсомольская правда» наш ведущий провел интересную беседу с директором макрорегиона «Южный» АО «Почта России» Андреем Ершовым. Руководитель структурного подразделения поделился интересными фактами о новых услугах и возможностях самой большой почтовой сети в России. С их помощью клиентам будет еще проще отправлять посылки, письма и пользоваться всевозможными услугами. Разговор также затронул такие темы, как работа с мобильным приложением, новая услуга по доставке продуктов питания на дом, а также выгодные условия курьерской доставки. Беседа прошла по принципу вопрос - ответ.

- Сегодня у почты есть много возможностей в предоставлении дистанционных каналов обслуживания, благодаря которым отделения можно не посещать. Давайте начнем с самого популярного сегодня средства связи - мобильного телефона. В нем, условно говоря, может поместиться почтовое отделение?

- Мобильное приложение Почты России - это отделение почтовой связи в вашем смартфоне. Информация по приходящим заказным письмам и посылкам доступна практически мгновенно, интерфейс адаптирован под все существующие мобильные устройства.

Полный доступ к услугам доступен после регистрации в мобильном приложении. Через приложение можно отслеживать свои посылки, получать уведомления об изменении статуса доставки, оформлять доставку отправления на дом и многое другое.

- С 2020 года для всех пользователей мобильного приложения Почты России доступна новая функция - сервис отправки посылки по номеру телефона. Как она работает на практике?

- Отличный вопрос! Функция активна, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Все! Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона того, кому он хочет отправить посылку.

Важно, что ему будет показан только город и индекс получателя. Персональные данные - фамилия и адрес - указываться не будут в целях анонимности.

Почта России стала первым оператором, предложившим своим клиентам такую услугу. Сервис очень популярен среди пользователей мобильного приложения и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной.

- Что нужно сделать, чтобы оформить посылку онлайн? Как отслеживать ее путь?

- Клиенты могут оформить предзаполненные и предоплаченные посылки через сайт Почты России. Услуга оплачивается онлайн с помощью банковской карты. Заранее оформленную и оплаченную посылку можно сдать без очереди в любом отделении почтовой связи.

Интересно, что с начала 2020 года на Дону отправили более 150 тысяч предоплаченных и предзаполненных посылок. Сегодня почти половина от всех отправляемых посылок оформляется в онлайн-режиме.

- Известно, что клиенты Почты России в крупных городах могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Какова стоимость этой услуги, и в каких городах Ростовской области она действует?

- В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки мы снизили стоимость курьерской доставки до 100 рублей! В Ростовской области доставка доступна в 9 городах: Ростов-на-Дону, Аксай, Волгодонск, Каменск-Шахтинск, Миллерово, Новочеркасск, Сальск, Таганрог и Шахты.

Почтальоны доставляют на дом мелкие пакеты и посылки весом до 2,5 кг. А вот курьеры в больших городах работают со всеми видами посылок, вес которых составляет от 2,5 до 31 кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами.

- Электронное заказное письмо с прошлого года, по-моему, теперь можно и любому гражданину России отправить, не только госорганам? Это также возможно в онлайн-формате?

- Верно. До недавнего времени отправителями электронных заказных писем могли быть только госорганы и крупные компании. С июля 2019 года такая возможность появилась абсолютно у всех граждан.

Извещения больше не надо заполнять в бумажном виде. Отправить заказное письмо может любой зарегистрированный пользователь в один клик - из личного кабинета на сайте Почты России или в мобильном приложении.

Отмечу, что с начала года по Ростовской области отправлено 175 тысяч электронных заказных писем.

- Как давно появилась такая услуга, как сервис доставки продуктов, и какие продукты может принести почтальон?

- Мы запустили этот сервис в прошлом году. Доставка осуществляется бесплатно. Вы можете оформить заказ у почтальона или позвонить в ваше отделение почтовой связи. Заказать можно продукты питания, бытовую химию, игрушки, товары первой необходимости. Ассортимент постоянно обновляется, действуют специальные цены.

Стоит отметить, что эта услуга пользуется большой популярностью у маломобильных граждан, пенсионеров и всех, кто сейчас в самоизоляции. С начала периода ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, спрос на доставку продуктов на дом вырос в несколько раз.

- Можно ли сказать, что сегодня стало проще получить пенсию или социальную выплату с доставкой на дом?

- Для получения пенсии на дому или в операционной кассе отделения почтовой связи необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда, в котором вы состоите на учете, или отправить по почте соответствующее заявление. Для получения пособий, субсидий и компенсаций соответствующее заявление необходимо подать в управление социальной защиты населения. Оформить и отправить заявление в Пенсионный фонд также поможет почтальон на дому.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России делает все, чтобы россияне могли оставаться дома. В мае почтальоны доставляют на дом пенсии и пособия всем получателям, даже тем, кто до этого получал их в почтовых отделениях.

Для того, чтобы все выплаты были доставлены в соответствии с утвержденным графиком, мы ежедневно оптимизируем маршруты и выводим дополнительный персонал. Главное, чтобы вы в этот момент были дома.

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