2020-05-23T12:26:41+03:00
Общество

Пункты выдачи разрешений для перемещений по Ростову-на-Дону усилили десятками операторов

В мэрии уверены, что это поможет обеспечить их бесперебойную работу и оперативный доступ к услуге горожан [адреса, телефоны, электронная почта]
Ольга ГОПАЛО
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Все пункты выдачи разрешений работают в штатном режиме, очередей нет. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Все пункты выдачи разрешений работают в штатном режиме, очередей нет. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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С понедельника, 25 мая, в Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами. А это значит, что еще больше сотрудников магазинов выйдут из дома на работу.

Однако по-прежнему для передвижения по городу необходимы спецпропуска. Как рассказала глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова, они работают в каждом районе донской столицы. При этом для того, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и доступ ростовчан к услуге, в каждый пункт добавлены по десять операторов и столько же телефонов для обращений граждан.

Так, с 9:00 до 18:00 работодатели могут обратиться по телефонам одной из горячих линий (см.ниже) за консультацией о том, как получить разрешение. Заявку - они принимаются круглосуточно - можно отправить и на электронную почту района, в котором зарегистрирована или поставлена на налоговый учет организация или ИП. После предпринимателям остается ждать, когда им сообщат время и место получения разрешения.

Собеседница добавила, что такой алгоритм записи позволит избежать образования очередей. Кроме того, при работе пунктов соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Посетителям на входе выдают средства индивидуальной защиты. Соблюдается обязательная социальная дистанция.

КОНКРЕТНО

Адреса пунктов выдачи города Ростова-на-Дону*

Ворошиловский район

Адрес:«Школа № 30», бул. Комарова, 28/3.

Электронная почта: propusk_vorosh@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 235-51-35; 320-05-20; 235-15-66; 235-71-00; 235-72-00; 235-89-55; 233-48-74; 235-73-11; 235-85-00; 233-41-95.

Железнодорожный район

Адрес:«Лицей экономический № 14», пл. Круглая, 1.

Электронная почта: propusk_zhel@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 236-33-15; 266-68-90; 262-61-66; 262-69-49; 242-15-27; 222-32-23; 242-08-66; 244-40-28; 240-91-80; 222-67-56.

Кировский район

Адрес: «Школа № 80 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге», ул. Пушкинская, 190/108.

Электронная почта: propusk_kir@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 262-45-43; 262-05-35; 240-69-19; 262-07-25; 244-16-04; 240-58-55; 262-58-18; 262-37-70; 264-18-11; 262-08-41.

Ленинский район

Адрес:«Школа № 39, ул. Серафимовича, 85.

Электронная почта: propusk_len@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 240-73-25; 240-44-38; 240-33-88; 240-92-92; 240-43-12; 240-35-27; 240-71-40; 240-94-31; 269-43-10; 240-63-81.

Октябрьский район

Адрес:«Лицей многопрофильный № 69, пр. Ленина 83 а.

Электронная почта: propusk_okt@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 210-42-48; 200-62-59; 245-00-84; 245-19-51; 245-44-85; 245-03-54; 245-52-09; 245-03-45; 210-40-91; 210-40-75; 210-40-76.

Первомайский район

Адрес:«Школа № 21», ул. Мира, 6.

Электронная почта: propusk_per@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 8-950-863-03-20; 8-999-698-54-21; 8-988-948-67-10; 8-988-941-57-40; 8-988-946-64-78; 8-988-943-06-78; 8-900-124-97-75; 8-952-415-80-56; 254-07-44; 242-42-93.

Пролетарский район

Адрес: «Лицей № 13, пл. Свободы, 1/1.

Электронная почта: propusk_pro@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 8-988-946-20-11; 8-988-946-20-12; 8-989-616-61-27; 8-989-616-61-23; 210-09-51; 210-09-73; 8-928-600-90-58; 8-928-600-89-29; 8-928-600-89-76; 8-928-600-89-71.

Советский район

Адрес: «Гимназия № 95, ул. Быковского, 95.

Электронная почта: propusk_sov@rostov-gorod.ru.

Телефоны: 222-47-69; 222-45-85; 222-12-06; 222-26-13; 222-45-69; 222-44-98; 222-54-69; 222-545-03; 292-50-99; 290-59-55.

*По данным Администрации Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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