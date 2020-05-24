Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: уже больше трех тысяч человек заразились коронавирусом

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровели уже 1 200 человек.

В Ростовской области коронавирусом уже заразились 3 417 человеа. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 353 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 24 человека. Они находятся на аппаратах ИВЛ. Врачи не смогли спасти жизни 34 пациентов. Излечиться от опасной болезни смогли уже 1200 пациентов. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 81,3. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона. За сутки больные зафиксированы в в Ростове-на-Дону (33), Донецке (10), Кашарском (8), Белокалитвинском (7) районах, Шахтах (6), Константиновском (6) районе, Таганроге (5), Красносулинском (4), Мясниковском (4), Азовском (3), Семикаракорском (3) районах, Новошахтинске (2), Мартыновском (2), Советском (2), Целинском (1), Чертковском (1), Багаевском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новочеркасске (1), Усть-Донецком (1), Кагальницком (1), Матвеево-Курганском (1) и Орловском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 41,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 2,5% - старше 80 лет, 4,2% - дети. В стационарах проходят лечение 432 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 16,2%.

Врачи наблюдают за состоянием 8 188 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 8176 дончан. С медицинского учета уже сняли 25,5 тысячи человек. За весь к медикам обратились 33,6 тысячи человек.

Лаборатории региона за день провели 5129 тест на коронавирус. За весь период было проведено около 96 тысячи исследований.