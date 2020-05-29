2020-05-29T11:20:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 29 мая: в результате заражения умер еще один человек

Всего заболевших - 4428, новых случаев - 141, в тяжелом состоянии - 28, умерли - 36.
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 мая 2020 года. Фото: ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 мая 2020 года. Фото: ООН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 мая 2020 года: за последние сутки врачи выявили еще 141 случаев заражения "ковидом". Всего в регионе зафиксировано уже 4428 заболевших. По данным регионального правительства, за минувшие 24 часа выздоровел 61 человек, а за весь период пандемии - 1590.

Большинство инфицированных зарегистрировано в Ростове-на-Дону - 40. Стало известно, что еще одной жертвой коронавируса стала 76-летняя женщина из Белокалитвинского района. Врачи диагностировали у нее хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, у нее была онкология. Сопутствующие недуги могли спровоцировать летальный исход. Всего в результате заражения на Дону скончалось уже 36 человек.

Между тем, под медицинским наблюдением остаются 9136. За все время пандемии на Дону врачи обследовали больше 37 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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