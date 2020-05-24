Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: количество заболевших увеличилось вдвое

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровели ровно 1200 заболевших.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 3 417 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 353 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 24 пациента. Врачи не смогли спасти жизни 34 человек. Выздороветь смогли 1200 дончан. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 81,3. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7.

Прирост заболевших увеличился в два раза из-за очага эпидемии в Сальске. Там в психоневрологическом интернате за сутки выявили 248 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

- Новые случаи заражения также зафиксированы в Ростове-на-Дону (33), Донецке (10), Кашарском (8), Белокалитвинском (7) районах, Шахтах (6), Константиновском (6) районе, Таганроге (5), Красносулинском (4), Мясниковском (4), Азовском (3), Семикаракорском (3) районах, Новошахтинске (2), Мартыновском (2), Советском (2), Целинском (1), Чертковском (1), Багаевском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новочеркасске (1), Усть-Донецком (1), Кагальницком (1), Матвеево-Курганском (1) и Орловском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 41,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 2,5% - старше 80 лет, 4,2% - дети.В стационарах содержатся 432 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 16,2%.

Под наблюдением врачей – 8 188 человек, из них на самоизоляции дома – 8 176. Сняты с медицинского учета 25,5 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились 33,6 тысячи человек. Лаборатории за день провели 5 129 тестов на коронавирус. За весь период было проведено около 96 тысячи исследований.

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