В Ростове-на-Дону ограничат движение на нескольких улицах

В Ростове-на-Дону на нескольких улицах будет ограничено движение. Об этом рассказали в городском Департаменте автомобильных дорог и дорожного движения. Причина - работы, которые будут проводиться в это время, поэтому автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда.

Так, с 5 июня по 20 августа будет ограничено движение транспортных средств по ул. Социалистической - от пер. Соборного до пр. Буденновского. В тот же день не пройти-не проехать будет по ул. Фрунзе - от пер. Биржевой до ул. Стадионной, а также по ул. Стадионной в районе дома №5.

Кроме того, с 5 июня будет запрещена стоянка грузовиков на восточной стороне ул. Страна Советов - от дома №44 до № 46 «А». А на пл. 2-й Пятилетки на участке от дома №78 по ул. Немировича-Данченко до №78/6 по ул. Немировича-Данченко, на ул. Дачной на участке от ул. Таганрогской до ул. 56-й Армии (восточная сторона) вводится запрет на остановку любых видов транспортных средств.

С 8 июня по 10 декабря будет ограничено движение транспорта по адресу ул. Семашко, в районе дома №59. Тогда же с 8 июня будет запрещена остановка транспортных средств в переулке Доломановского на участке от дома №51 до ул. Красноармейской (западная сторона).

Также с 10 июня до 31 августа будет частично ограничено движение транспорта по адресу по адресу ул. Серафимовича, 34 «А". А с 11 по 15 июня будет ограничено движение транспортных средств по ул. Варфоломеева на участке от пр. Ворошиловский до пр. Соколова.

КОНКРЕТНО

Где еще частично ограничат движение транспорта:

- с 9 по 10 июня в створе ул. Нозадзе;

- с 13 по 17 июня в створе ул. Всесоюзная;

- с 31 июня по 1 июля в створе ул. Республиканская;

- с 23 по 30 июня в створе ул. Текучева;

- с 18 по 20 июня в створе пр. Стачки;

- с 13 по 17 июня в створе ул. Всесоюзная;

- с 21 по 26 июня в створе ул. Доватора;

- с 11 по 12 июня на Западном обходе.

- с 20 июня по 10 июля на бул. Комарова, в районе домов № 13 и 30/1.