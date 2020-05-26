Мяч с автографами и билет на игру: Школьник из многодетной семьи получит подарок, о котором мечтал

На одну счастливую улыбку в этом мире стало больше. Школьник из Ростовской области совсем скоро получит подарок, о котором только мечтал. В преддверие Дня защиты детей исполнитьзаветное желание ребенка пообещал глава региона.

Известно, что семья парня живет в отдаленном Ремонтненском районе Дона. А мальчик - самый младший в многодетной семье. Сейчас он оканчивает восьмой класс. Рассказал о трогательной мечте ребенка директор местной школы №2 во время интерактивного приема, который проводил губернатор с жителями Дона. Руководитель образовательного учреждения сообщил, что юный болельщик - ярый поклонник местной футбольной команды «Ростов», и смотрит по телевизору все матчи спортсменов. А самое большое его желание - посмотреть на игру донских футболистов на стадионе «Ростов Арена».

- Я попрошу руководство клуба, чтобы мяч с подписями всех игроков передали мальчику, - живо откликнулся на просьбу Василий Юрьевич. - Надо пригласить нашего юного болельщика на один из матчей чемпионата на «Ростов Арену», как только зрителям можно будет приходить на стадион.

Как рассказали в региональном правительстве, в ходе интерактивного приема были рассмотрены и другие обращения из Миллеровского, Дубовского и Песчанокопского районов, а также городов Новошахтинска, Белой Калитвы и Ростова-на-Дону. Они касались - работы местного Дома культуры, автомобилей скорой помощи, состояния дорог и ремонта школ. По каждому вопросу Василий Голубев дал конкретные поручения.