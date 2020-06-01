Коронавирус в Ростове, новости на 1 июня 2020 года: на Дону количество зараженных приближается к пяти тысячам

Коронавирус в Ростове, новости на 1 июня 2020 года: стало известно, что в донском регионе выявили еще 184 случая заражения. Всего болеют уже 4942 человека. По данным правительства Ростовской области, за минувшие 24 часа выздоровели 25 пациентов, а всего - 1742.

В результате заражения скончалось 38 человек. На данный момент в тяжелом состоянии все также находятся 28 жителей. Они не могут самостоятельно дышать. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

На стационаре лечатся 544 пациента. Интересно, что большинство из новых заболевших - это молодые люди от 18 до 45 лет. На втором идут жители, чей возраст варьируется от 46 до 65 лет.

Под медицинским наблюдением пребывают почти 10 тысяч человек. За весь период врачи обследовали больше 39 тысячи донских жителей.

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