2020-05-25T00:19:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 мая 2020 года: в регионе заразились более 3,5 тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 мая 2020 года: за сутки было зафиксировано 152 новых случая заражения
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 152 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 152 человекаФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 мая 2020 года: выздоровел уже 1 251 дончанин

В Ростовской области коронавирусом уже заразились 3569 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 152 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 23 человека. Медикам не удалось спасти 34 человека. Выздороветь смог уже 1251 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 85. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,66.

Новые инфицированные зарегистрированы в 35 городах и районах региона. За последние сутки случаи заражения зафиксированы в Ростове-на-Дону (48), Звереве (15), Ремонтненском (9), Белокалитвинском (6) районах, Шахтах (6), Волгодонске (6), Обливском (5), Азовском (5), Аксайском (5), Миллеровском (5) районоах, Батайске (4), Мясниковском (4), Тарасовском (3), Морозовском (3) районах, Новошахтинске (2), Заветинском (2), Красносулинском (2), Мартыновском (2), Семикаракорском (2), Тацинском (2), Целинском (2), Верхнедонском (1), Веселовском (1) районах, Азове (1), Гукове (1), Донецке (1), Новочеркасске (1), Таганроге (1), Чертковском (1), Родионово-Несветайском (1), Кагальницком (1), Матвеево-Курганском (1), Милютинском (1), Сальском (1), Константиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что теперь в регионе не осталось "чистых" от коронавируса районов и городов. Среди новых заболевших 38,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1% - от 46 до 65 лет, 6,6% - от 66 до 79 лет, 1,3% - старше 80 лет, 15,1% - дети. Сейчас в стационарах находятся 454 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 17%.

Врачи наблюдают за состоянием – 7 617 человек, из них на самоизоляции дома – 7 609. Сняты с медицинского учета 26,2 тысячи человек. За весь период к врачам обратились 33,8 тысячи человек. Лаборатории региона за сутки провели 4 714 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 100,6 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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