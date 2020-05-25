2020-05-25T07:46:02+03:00
Общество

Облачность после полудня и проливной дождь вечером: какая погода ожидает ростовчан 25 мая

Атмосферное давление практически придет в норму
Виктория Никитина
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В Ростове вновь ожидается проливной дождьВ Ростове вновь ожидается проливной дождьФото: "КП" Архив
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Очередную неделю дождей предстоит вынести ростовчанам. Уставшие от осадков местные жители с каждым днем все больше и больше ожидают потепления и сухой погоды. Но вот уже на протяжении нескольких недель температура не поднимается выше +20 градусов и проливные дожди обрушиваются на донскую столицу день за днем.

В утренние часы будет довольно прохладно +7...+9, а днем столбик термометра достигнет отметки +16...+20. Но немного похолодает к вечеру - +12...+17. До полудня в городе будет светить яркое солнце, а затем постепенно набегут тучи и уже вечером с неба вновь прольется сильный дождь.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-восточное, восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать роса, вода и влажность, и видимость временами будет ограничена до 1-2 километров.

Атмосферное давление почти придет в норму и составит 758-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 35 до 93%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление так и останется пониженным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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