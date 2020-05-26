Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 мая 2020 года: количество зараженных увеличилось на 158 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся еще 25 дончан.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 3 727 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 158 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся еще 25 человек. Медики не смогли спасти жизни 34 дончан. Излечиться от опасной болезни смог уже 1 281 заболевший. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 88,7. Коэффициент распространения инфекции - 1,6.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона. Так, за последние сутки случаи заражения зафиксированы в Сальском районе (46), Ростове-на-Дону (36), Белокалитвинском (14), Миллеровском (10) районах, Волгодонске (7), Донецке (7), Новошахтинске (7), Гукове (6), Мясниковском районе (5), Шахтах (4), Аксайском (2), Веселовском (2), Тарасовском (2) районах, Таганроге (2), Дубовском (1), Азовском (1), Егорлыкском (1), Заветинском (1), Каменском (1), Песчанокопском (1) районах, Батайске (1) и Каменске-Шахтинском (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 43% - в возрасте от 18 до 45 лет; 39,9% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, 1,9% - старше 80 лет, 3,2% - дети. В стационарах содержатся еще 474 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 17,8%.

Медики следят за состоянием – 8 726 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 8681. Сняты с медицинского учета уже 26,3 тысячи человек. За весь период к врачам обратились более 35 тысяч человек. Лаборатории Ростовской области за сутки провели 3 664 теста на коронавирус. А за весь период было проведено более 104,3 тысячи исследований.

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Но за последние сутки количество новых случаев заражения "ковидом" выросло на 158.

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