2020-05-26T09:03:18+03:00
Общество

В течение суток 26 мая в Ростове ожидается дождь

Кроме того, усилится ветер
Виктория Никитина
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На Ростов обрушатся проливные дождиНа Ростов обрушатся проливные дождиФото: "КП" Архив
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В Ростове целый день, 26 мая будут идти проливные дожди. Осадки начнутся с самого утра и закончатся только поздним вечером. Из-за этого в городе снова немного похолодает.

В утренние часы будет довольно прохладно +11...+13, днем столбик термометра достигнет отметки +16...+18. И немного похолодает к вечеру - до +13. Согласно прогнозам синоптиков, на Ростов сегодня обрушатся проливные дожди. Выпадение осадков будет длиться с самого раннего утра и до позднего вечера.

Ветер сегодня сменит четыре направления: западное, северо-западное, восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 5-18 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать вода и влажность, видимость временами будет сокращаться до 1-9 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Проливные дожди сегодня обрушатся на прохожих.

Да и водителям предстоит быть более внимательными на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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