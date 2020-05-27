Шесть сексуальных красоток из Ростова стали участницами конкурса красоты Miss MAXIM 2020

Считается, что ростовчанки - одни из самых красивых девушек России. Журнал MAXIM запустил новый конкурс - Miss MAXIM -2020. Победительница попадет на обложку журнала и станет героиней одной из публикаций. Среди 321 участницы - шесть жительниц Ростова. Девушки еще могут прислать свою анкету.

Поучаствовать в голосовании может каждый. На сайте журнала в специальной рубрике фотографии девушек приходят рандомно вместе с изображением соперницы. Читатели должны выбрать только одну из них, ответив на вопрос «Hot or Not?». По итогам 100 участниц попадут в финал.

Итоги будут подведены 15 июля на специальном мероприятии в честь финала конкурса.

Ростов переставляют: Мария Лиман, Екатерина Морозова, Ира Нева, Анастасия Наливайченко, Карина Макарова, Елизавета Волохова.

Абсолютным лидером рейтинга является модель Playboy-модель Мария Лиман.

Мария Лиман пока занимает 1 место в рейтинге

28-летняя Екатерина Морозова получила 57% положительных голосов. Она находится на 77-ом месте.

Екатерина Морозова

На 89-ой строчке рейтинга окаалась Екатерина Нева. Ее рейтинг - 56%.

Ирина Нева

Ростовчанка Анастасия Наливайченко оказалась на 149 месте с результатом - 51% голосов.

Анастасия Наливайченко

Во второй сотне рейтинга - на 237-ом месте оказалась Карина Макарова, у которой 44% голосов.

Карина Макарова

На 241-ом месте пока держится Елизавета Волохова.