2020-05-26T22:50:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 мая 2020 года: количество зараженных приближается к четырем тысячам

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 26 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 203 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 203 человекаФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 мая 2020 года: выздороветь смогли уже 1 354 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 3 930 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 203 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 26 человек. Спасти не удалось 34 пациента. Излечиться от коронавируса смогли уже 1 354 заболевших. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 93,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,57.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городе и районе региона. Так, за последние сутки случаи заражения зафиксированы в Ростове-на-Дону (39), Звереве (20), Сальском (15), Аксайском (14), Кагальницком (9) районах, Батайске (9), Мясниковском (8), Весёловском (8), Тацинском (8) районах, Новошахтинске (7), Ремонтненском (7), Белокалитвинском (6) районах, Донецке (6), Новочеркасске (6), Чертковском (6), Азовском (5), Константиновском (4), Октябрьском (4), Багаевском (3) районах, Волгодонске (3), Таганроге (2), Каменском (2), Красносулинском (2), Верхнедонском (2), Пролетарском (2) районах, Шахтах (1), Каменске-Шахтинском (1), Тарасовском (1), Песчанокопском (1), Зерноградском (1) и Неклиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,4% - от 46 до 65 лет; 10,8% - от 66 до 79 лет, 3,4% - старше 80 лет, 9,4% - дети. В стационарах лечатся 459 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 17,2%.

Под наблюдением – 8 826 человек, из них на самоизоляции дома – 8 675. Сняты с медицинского учета 26,5 тысяч человек. За весь период к медикам обратились более 35,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 715 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 107 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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