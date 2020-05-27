2020-05-27T08:10:32+03:00
Общество

Потепление до +23 градусов ожидается в Ростове

Ветер подует с востока со скоростью до 11 м/с
Виктория Никитина
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В Ростове будет тепло и ясноВ Ростове будет тепло и ясноФото: "КП" Архив
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Сегодня, 27 мая, ростовчане наконец-то смогут насладиться теплой и солнечной погодой. Солнце будет светить в течение всего дня, но иногда на него все-таки будут набегать тучи. Общую картину будет портить только прохладный восточный ветер.

В утренние часы будет уже достаточно тепло +10...+11, днем столбик термометра достигнет отметки +18...+23. И лишь на один градус похолодает к вечеру - +18...+22. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует. Но иногда тучи все-таки будут прикрывать яркое солнышко, по которому так истосковались ростовчане.

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 51 до 99%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ясная и солнечная погода ожидает ростовчан после утренних заморозков.

Ветер практически полностью стихнет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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