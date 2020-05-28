Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: почти полторы тысячи дончан излечились от коронавируса

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: новых летальных исходов за минувшие сутки не было зарегистрировано.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 4 133 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 203 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 26 человек. Жертвами коронавируса за весь период стали 34 дончанина. Выздороветь смог уже 1 441 ростовчанин. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 98,3. Коэффициент распространения инфекции – 0,93.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 26 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (49), Звереве (80), Аксайском (13), Белокалитвинском (7), Мартыновском (6), Мясниковском (5) районах, Новочеркасске (5), Миллеровском (4) районе, Батайске (3), Сальском (3), Кагальницком (3), Азовском (3) районах, Азове (2), Константиновском (2) районе, Новошахтинске (2), Каменске-Шахтинском (2), Багаевском (2), Орловском (2), Усть-Донецком (2), Волгодонском (2), Ремонтненском (1) районах, Шахтах (1), Песчанокопском (1), Зерноградском (1), Семикаракорском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,4% - от 46 до 65 лет, 13,8% - от 66 до 79 лет, 3,4% - старше 80 лет, 7,4% - дети. В стационарах содержатся 486 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 18,2%.

Врачи наблюдают за состоянием – 8 636 человек, из них на самоизоляции дома – 8 485. Сняты с медицинского учета 26,9 тысячи человек. За весь период к врачам обратились более 35,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 828 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 109,8 тысячи исследований.

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