2020-05-28T11:29:07+03:00
Происшествия

Столкновение двух «Газелей» на Западном унесло две жизни и покалечило третью

В Ростове в суд направлено уголовное дело о страшной аварии, случившейся в ноябре 2019 года на улице Портовой
Татьяна Лысенко
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В Ростове на Западном столкнулись две "Газели". Фото: соцсетиВ Ростове на Западном столкнулись две "Газели". Фото: соцсети
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В Ростове в суд направлено уголовное дело о страшной аварии в ноябре 2019 года на улице Портовой с участием двух «ГАЗелей». В результате погибли женщина с семилетней дочкой. И серьезно пострадала еще одна девочка-подросток.

Роковое утро

25 ноября прошлого года в 7 часов 30 минут утра по улице Портовой по направлению к ГПЗ-10 ехала «Газель» с «будкой», груженая хлебобулочными изделиями из поселка Аюта. А с переулка 1-го Поселкового на Портовую выруливала другая, цельнометаллическая грузовая «Газель»…

В этот момент 34-летняя ростовчанка вела в школу свою семилетнюю дочь-первоклассницу. Они перешли одну часть проезжей части улицы Портовой. И встали на разделительном газоне, ожидая удобного момента, когда можно будет перебежать другую. К ним присоединилась еще одна девочка _ старшеклассница той же школы № 77.

И разминуться хотя бы на каких-то пять минут всем участникам этих трагических событий. Но выскочившая на Портовую «ГАЗель» столкнулась с той, что везла хлеб. От удара хлебовозка перевернулась и вылетела на разделительный газон. Первоклассница, ее мать и другая девочка были сметены махиной и остались лежать на дороге. Розовый школьный рюкзачок младшей девочки отлетел на несколько метров… Водители других автомобилей вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. Женщине с семилетней дочкой уже ничем нельзя было помочь. Они погибли почти мгновенно. А старшеклассница была сильно покалечена, но дышала. Ее увезли в больницу. Водители «ГАЗелей» отделались царапинами…

Отец погибшей девочки очень удивился, увидев на своем мобильном телефоне по «маячкам», что уже минут 20-ть его дочь и жена находятся посредине проезжей части улицы Портовой. Он звонил, они не отвечали. Прибежав туда, увидел, что обе мертвы…

Авария произошла на Портовой.Фото: соцсети

Авария произошла на Портовой.Фото: соцсети

Уступи дорогу

За рулем «хлебовозки» был 30-летний законопослушный ростовчанин, отец троих детей. Он объяснял, что ничего уже не мог поделать, после того, как его машина перевернулась от удара на бок и продолжила движение уже по инерции…

Причиной этого ДТП, согласно заключению экспертов, явилось нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителем «ГАЗели», выезжавшей с переулка 1-го Поселкового. На пересечении равнозначных дорог, выворачивая с второстепенной, он не уступил дорогу тем, кто двигался по главной. За рулем ее в то утро, как выяснилось, был не хозяин, а его друг детства _ 45-летний уроженец Краснодарского края по имени Виталий. Тоже отец трех маленьких дочек. Ранее судимый за угон. Виталий поругался с женой. И попросил хозяина «ГАЗели» дать ему ненадолго ключи от нее, чтобы перевезти от жены вещи. Примечательно, что по решению суда он незадолго до этого ДТП был лишен водительских прав за выезд на встречную полосу, оборудованную трамвайными путями, сроком на пять месяцев. И не должен был садиться за руль вообще. Но свое водительское удостоверение он так и не сдал.

Вину признал

Как сообщила «Комсомолке» старший помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Куровская, Виталию было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации _ нарушение Правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью одного человека и смерть еще двух. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Виталий на следствии полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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